أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» عن خطوات تسجيل لقاح كورونا من وزارة الصحة المصرية، وذلك قبل التساؤلات المنتشرة من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا وآلية التسجيل والحصول على لقاح كورونا خلال الفترة الحالية.

«الصحة» الجهة الوحيدة المنوطة بتلقي طلبات التسجيل

وكشفت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، عن خطوات تسجيل لقاح كورونا من وزارة الصحة المصرية، وذلك تسهيلا على المواطنين في الدخول على موقع وزارة والصحة والسكان وكتابة البيانات المطلوبة من قبل الوزارة المحددة على الموقع وفقا للخانات والأماكن المحددة لتسجيل.

وأكّدت وزارة الصحة، أنها الجهة الوحيدة المنوطة بعملية تلقي طلبات التسجيل وآلية توزيع اللقاحات في مختلف مراكز التطعيم، محذرة من المواقع التي تروج لانتشار العديد من المواقع التي تروج لتلقي تسجيل بيانات المواطنين من أجل توفير لقاحات كورونا لهم بمقابل مادي، مشددة أن الوزارة سوف تتأخذ كل الإجراءات القانونية ضدهم.

12 خطوة لتسجيل لقاح كورونا

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمى إليها الراغب في الحصول على اللقاح وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

- إدراج البيانات الأساسية وهي (اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها).

- الإجابة عن سؤال: هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن قم بالضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني اختياري.

- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقمَا عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح.