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محمود مسلم

إيطاليا تعرب عن القلق إزاء تدهور الوضع في إثيوبيا

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01:19 م | الجمعة 05 نوفمبر 2021
العنف المسلح ينتشر في إثيوبيا

العنف المسلح ينتشر في إثيوبيا

أعربت الحكومة الإيطالية، عن القلق «العميق» إزاء تدهور الوضع في إثيوبيا، مشيرة إلى أنَّه يمثل خطرًا جسيمًا على استقرار البلاد والمنطقة بأسرها.

إيطاليا تدعو أطراف النزاع لوقف الأعمال العدائية 

ودعت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان لها اليوم أوردته وكالة «آكي» الإيطالية، جميع الأطراف المشاركة في النزاع إلى وقف الأعمال العدائية على الفور، معربة عن الأمل في إطلاق مفاوضات جادة وذات مصداقية لحماية الشعب الإثيوبي وتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة بالفعل.

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