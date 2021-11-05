شروط رخصة قيادة الـ«توك توك» تحدد مصير 2 مليون مركبة في مصر

لا يزال أمر تقنين الـ«توك توك» يثير الجدل والتساؤلات في الشارع المصري، لا سيما بعد أن تمت الموافقة نهائيا على تعديلات قانون المرور الجديدة، ولم يتناول في مواده موقف التوك توك، والذي يقدر أعداد مركباته نحو 2 مليون مركبة وفقًا للإحصائيات، وفي هذا السياق أوضح النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن تعديلات قانون المرور الجديد لا تشمل مركبة التوكتوك.

العمل على تقديم مشاريع قانون حول التوك توك

وأشار إمام، إلى أنّ في المقترح الذي يجهز حزب العدل في الوقت الحالي، يتناول شروط جديدة من أجل منح رخصة القيادة لسائق التوك توك، بهدف التقنين، مؤكدًا على أهمية تقنين وضع التوك توك في الشوارع المصرية للحد من الفوضى المنتشرة حوله.

وأوضح، أنه من الشروط الواردة في مقترح قانون لتقنين التوك توك في البلاد، هو تحديد سن لقيادة تلك المركبات، بحيث لا يقل عن 40 عاما، بهدف الاستفادة من عمالة الفئات العمرة الشابة في القطاعات المنتجة والصناعية، كما لفت إلى أن عدم تقنين التوك توك في مصر يؤدي إلى أزمة كبيرة بكل المقاييس، لأنه يستمر في الانتشار بصورة كبيرة في الشوارع المصرية.

وفي نفس السياق، قالت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لـ«الوطن» أنها ستتقدم هي الأخرى بمشروع قانون لمجلس النواب حول تقنين التوكتوك، خاصة أن الحكومة بدورها قد قامت بترخيص ما لا يزيد عن 10% من مركبات التوك توك.

شروط قيادة التوك توك

وأوضحت عبدالناصر، أن مشروع القانون الذي ستتقدم به، سيحتوي على بعض الشروط والصفات التي يجب توافرها لراغبي قيادة مركبة التوك توك، وهي:

1- لا يقل عمر السائق عن 18 سنة.

2- أن يكون القائد على الحد الأدنى من التعليم، ويجيد الكتابة والقراءة.

3- يتم إجراء تحليل تعاطي مخدرات لمن بقدم على استخراج رخصة قيادة توك توك.

4- اجتياز من يرغب في قيادة مركبة التوك توك اختبار القيادة بنجاح.