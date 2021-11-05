تكريم محمد صبحي في مئوية الدولة الأردنية 14 نوفمبر

يكرم النجم الكبير محمد صبحي بالمملكة الأردنية، يوم 14 من الشهر الحالي، عن مجمل مساهماته في الأعمال الفنية والوطنية، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، والذي يصادف أيضًا ذكرى ميلاد الملك الراحل الحسين بن طلال، وذلك خلال احتفال على مسرح الأرينا بجامعة عمان الأهلية تقيمه وزارة الثقافة الأردنية بقيادة الوزيرة هيفاء النجار وبالتعاون مع المنتج الأردني محمد المجالي.

بروتوكول تعاون بين مصر والأردن

كانت قد توجهت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية ووقعت عددًا من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون الثقافي بين مصر والأردن، وتمثيل مصر في الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة والذى يقام تحت رعاية الملك عبدالله الثاني، وشارك أوركسترا القاهرة السيمفوني مع أوركسترا المعهد الوطني للموسيقى والمغنية الشابة غادة عباسي بقيادة الموسيقار الأردني الدكتور هيثم سكرية.

ويقدم محمد صبحي مسرحية «نجوم الظهر» التي كتبها ويؤدي ببطولتها ويخراجها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوي، وتصميم أزياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبدالله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان.

ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم أعضاء فرقة «استديو الممثل»، هم: سميرة عبدالعزيز وجيهان قمري وعبدالرحيم حسن وندي ماهر وميرنا ذكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة.

تفاصيل مسرحية نجوم الضهر

العرض يقدم 12 موهبة جديدة يدفع بهم محمد صبحي للساحة الفنية ويضمهم لفرقته «استديو الممثل» ليشاركوه البطولة ويقف بعضهم أمامه للمرة الأولى على خشبة المسرح في أدوار مميزة، ويقدمهم بشكل شامل ليظهر خلال العرض مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقيث.