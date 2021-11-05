تعرف على بوابات دخول مشجعي الأهلي والزمالك في مباراة القمة 123

ينتظر جماهير الكرة المصرية الكلاسيكو 123 بين فريقي الأهلي والزمالك في إطار الجولة الثالثة لـ الدوري المصري 2021/ 2022، والتي ستقام على ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة على مجموعة قنوات أون تايم سبورت الفضائية والأرضية عبر تردداتها المختلفة.

وعليه تستعرض «الوطن»، أسماء بوابات ستاد القاهرة الدولي التي سيدخل من خلالها مشجعي كل فريق، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

بوابات دخول جماهير الأهلي والزمالك لملعب القاهرة الدولي

ووجه موقع تذكرتي في بيان هام منذ قليل، لجماهير كرة القدم، بأنه يرجى العلم أن دخول مشجعي النادي الأهلي سيكون من بوابة «آل رشدان» أما مشجعي نادي الزمالك سيكون من بوابة «شارع النصر»، متمنيا لكلا مشجعي الفريقان مباراة ممتعة.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتملك مجموعة قنوات أون تايم سبورت الفضائية والأرضية، الحق الحصري في بث مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على أون تايم سبورت العامة عبر القمر الصناعي نايل سات على تردد 11861، استقطاب رأسي V، معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

ويمكن مشاهدة المباراة من خلال تردد قناة أون تايم سبورت 1 على النايل سات وهو 10853 ومعامل الترميز 27500 والاستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، وكذلك تردد قناة أون تايم سبورت 2 على النايل سات وهو 10853 ومعامل الترميز 27500 والاستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، وأخيرا تردد قناة أون تايم سبورت 3 على النايل سات وهو 12303 ومعامل الترميز 27500 والاستقطاب أفقي، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

كما يمكن للمشاهدين متابعة المباراة من خلال تردد قناة تايم سبورت على البث الأرضي، عبر التردد الأرضي الرقمي UHF 32، أول التماثلي UHF9.