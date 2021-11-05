«التضامن» في أسبوع.. تكريم رؤساء جامعات وتوظيف متطوعات بمكافأة شهرية

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر، عددًا من الأنشطة والأحداث، من بينها تكريم عدد من رؤساء الجامعات ورفع استعدادات فرق التدخل السريع، وعرض مسودة لقانون دعم حقوق المسنين.

وكرمت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع الجمعية الشرعية، رؤساء 14 جامعة و14 منسقا، بعد انتهاء المرحلة الأولى من مِنح «حاضنات الفائقين»، بدعم 400 طالب وطالبة.

رفع استعداد فرق التدخل السريع لإنقاذ المشردين

ونسقت «التضامن الاجتماعي»، مع اللجنة الوطنية للكوارث والأزمات تحت رئاسة مجلس الوزراء، لرفع درجة استعداد فرق التدخل السريع لإنقاذ المشردين، بالإضافة لقيام الهلال الأحمر المصري باستكمال دعمه لفاقدي الرعاية، حيث يقدم خدمات صحية ووقائية للمسنين في 97 دار رعاية بمختلف محافظات الجمهورية.

كما تم استلام مبنى أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان يتم إنشاؤه بسواعد المتعافين في محافظة قنا، تمهيدا لافتتاحه قريبا.

وانتهت وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر، من صرف تعويضات بقيمة 6 ملايين جنيه لـ 125 متضرراً من حريق معارض «بورسعيد وطيبة» بمحافظة سوهاج.

افتتاح مركز التعافي من الإدمان والتعاطي في الهايكستب

على الجانب الآخر، افتتحت إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مركز التعافي من الإدمان والتعاطي بالمستشفى العسكري للطب النفسي بالهايكستب.

وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، مسودة أول قانون لدعم حقوق المسنين أمام لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء.

وشهد الأسبوع الماضي، مشاركة وزيرة التضامن في فعاليات توقيع برنامج الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة، بما يعزز التعاون الإنمائي بين البلدين، كما شاركت في اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

معاش تأميني للفلاح.. «معاشك بإيدك»

كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، أمام مجلس الوزراء، دراسة إطلاق معاش تأميني للفلاح «معاشك بإيدك»، ضمن المبادرة الرئاسية لرعاية المزارعين والعمالة غير المنتظمة.

وخلال أحداث الأسبوع، شارك بنك ناصر الاجتماعي في فعاليات المؤتمر الاقتصادي «الناس والبنوك» كراعي كلاسيكي، واستعرض دور البنك في تحقيق أهداف البرنامج الرئاسي «حياة كريمة».

كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع 18 بروتوكول تعاون بين برنامج «فرصة» ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير 5000 فرصة عمل بقيمة تزيد على 30 مليون جنيه كدفعة أولى.

وعقدت «القباج» اجتماع موسع لمديري مراكز الأسر المنتجة والتكوين المهني على مستوى المحافظات، لمناقشة المشكلات ووضع رؤية جديدة لمساهمة التضامن الاجتماعي في الصناعات الحرفية والتراثية والمهنية.

وشاركت وزيرة التضامن الاجتماعي في اللقاء الرئاسي بشأن البرنامج القومي «تنمية الأسرة المصرية»، كما أعلنت التوصيات الصادرة عن اللقاء القطاعي مع الجمعيات الأهلية المُمَّول من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة وزيرة التعاون الدولي ووزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي.

التحول الرقمي لوزارة التضامن والربط الشبكي مع الوزارات

والتقت «القباج» بنائب وزير الاتصالات، لمتابعة دعم وزارة الاتصالات في التحول الرقمي الكامل لوزارة التضامن الاجتماعي، والربط الشبكي بينها وبين الوزارات الشريكة.

وتبدأ المرحلة الثانية لحملة «2 كفاية»، من مسرح الشارع، والذي يجوب قرى «حياة كريمة» من خلال 20 عرض مسرحي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك في إطار حملات وزارة التضامن للحد من الزيادة السكانية.

كما أعلنت الوزارة عن توظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات، للعمل على التوعية والتغيير السلوكي في برنامج «وعي»، مع التركيز على قرى حياة كريمة والمناطق المطورة.