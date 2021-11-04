وزارة التضامن تكرم جامعة المنيا لمشاركتها المتميزة في برنامج الحاضنات

تسلم الدكتور عصام الدين صادق فرحات، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، درع التكريم الذي منحته وزارة التضامن الاجتماعي للجامعة، تقديراً لمشاركتها المتميزة برعاية من الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، في مشروع حاضنات رعاية الفائقين علمياً بالجامعات المصرية، وذلك من خلال المبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن بالتعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية، للارتقاء بالبحث العلمي ودعم الباحثين المتميزين، وبرامج رعاية الفائقين، والتمكين الاقتصادي للخريجين، وتنمية الفكر والإنتاج بالجامعات، وكذا توفير الرعاية الاجتماعية للطلاب الأولى بالرعاية.

ورشة عمل

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل والاجتماع التنسيقي الذي نظمته الجمعية الشرعية الرئيسية، بحضور الدكتورة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعي، والأمين العام للجمعية الشرعية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، ونوابهم، ومنسقي وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.

الجامعة تستهدف تعزيز التعاون

وأكد الدكتور مصطفي عبد النبي، أن رسالة جامعة المنيا تستهدف تعزيز استراتيجية التعاون المتبادل والمشترك مع كافة المؤسسات، بما يدعم التنمية الشاملة والعمل المجتمعي، الذي ينعكس بشكل إيجابي على نشاطات وتوجه البحث العلمي، لتحقيق أهداف رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف الدكتور عصام فرحات، أن الجامعة تبنت رؤية إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعة بالتعاون مع وزارة التضامن، بما يكفل دعم ورعاية طلابها الفائقين، وحرصها على زيادة وعيهم بأهمية العمل التطوعي ودوره الكبير في تحقيق التنمية الشاملة، والحرص على استمرارية نجاحهم وتميزهم.

وكانت جامعة المنيا، فازت بالمركز الثالث لجائزة مصر للتميز الحكومي لأفضل موقع إلكتروني متميز فى تقديم الخدمات الحكومية، من بين 71 متنافس علي مستوي المؤسسات الحكومية الأكثر تميزاً بمستويات الجودة والاداء، وفق معايير موضوعية تتوافق مع المقاييس العالمية، وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".