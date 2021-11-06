لمرضى ضغط الدم.. كيف تحمي نفسك من المضاعفات الخطيرة؟

أوضحت وزارة الصحة والسكان من خلال الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك»، مختلف المضاعفات التي من الممكن أن تصيب مرضى ارتفاع ضغط الدم، كما وجهت «الصحة» العديد من النصائح من أجل الوقاية من المضاعفات الخطيرة لارتفاع ضغط الدم.

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم.. أبرزها التعرض لجلطة والعمى

1 - التعرض للجلطة أو السكتة الدماغية.

2 - حدوث قصور في الكلى.

3 - أمراض القلب.

4 - الإصابة سواء باعتلال شبكية العين أو العمى.

كيفية الوقاية من مضاعفات ارتفاع ضغط الدم

نصحت وزارة الصحة والسكان مختلف المواطنين بالكشف مجاناً داخل العيادات الخاصة والتابعة لمبادرة رئيس الجمهورية، والمختصة بفحص وعلاج الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومن ضمن النصائح التي وجهتها «الصحة» هي كالتالي:

- الانتظام في مواعيد العلاج التي يحددها الطبيب المعالج.

- تجنب تناول اللحوم المصنعة، أمثال السوسيس واللانشون، لأنهما يحتويان على نسب مرتفع من الملح.

- تناول الخضروات والفاكهة بشكل منتظم، نظرًا لأنها تحتوي على «البوتاسيوم» وهو عنصر مهم يتحكم في ارتفاع ضغط الدم.

- عدم الامتناع تماما عن تناول الأدوية التي حددها الطبيب دون الرجوع إليه واستشارته.

- المحافظة على عادة المشي لمدة زمنية تصل إلى 30 دقيقة لمدة 5 مرات كل أسبوع، لأنه يساعد في التحكم في ضغط الدم.

- تجنب تناول مشروب العرقسوس، والذي من شأنه أن يرفع من ضغط الدم.

- شرب كميات كبيرة من المياه، بمتوسط من 8 إلى 10 أكواب مياه يوميًا.

- تجنب مريض ضغط الدم تناول الأغذية عالية الملح، وأيضا مختلف الأغذية المجمدة.

- الحرض على شرب المياه وخاصة في فصل الصيف، لأن الجفاف الذي يحدث للفرد بسب عدم شرب المياه يُعرضه لزيادة في كل من الجلطات ولزوجة الدم.