10 معلومات عن تطبيق «اطمئن».. يستخدم مجانا داخل مصر

اهتمام كبير من جانب المواطنين بتطبيق «اطئمن» الذي أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، إطلاقه رسميا أمس الخميس، وهو الوسيلة التي يمكن من خلالها إثبات تلقي المواطن للقاح كورونا، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يريد المواطنين معرفته حول تطبيق اطئمن.

كل ما تريد معرفته عن تطبيق اطمئن

1 - يمكن استخدام التطبيق الإلكتروني من أجل إثبات تلقي لقاح كورونا.

2 - يعتبر التطبيق الإلكتروني بمثابة جواز سفر صحي بهدف ربط شهادات السفر المتعلقة بتلقي لقاح كورونا بمختلف دول العالم، من بينها دول الاتحاد الأوربي.

3 - يُسهل التطبيق تبادل كل المعلومات الخاصة بتلقي لقاح كورونا مع التعرف عليها أثناء السفر.

4 - تحميل التطبيق من خلال الهاتف المحمول «الأندرويد» من خلال هذا الرابط.

5 - تحميل تطبيق اطمئن لمستخدي هواتف الأيفون من خلال هذا الرابط.

6 - بعد تحميل التطبيق، يجب إدخال بيانات المواطن عليه مثل الرقم القومي، وأيضا رقم التسجيل الخاص بتلقي المواطن للقاح كورونا وهو المكون من 20 رقم، بالإضافة إلر رفع صورة شخصية.

7 - يقوم تطبيق اطمئن بالاتصال بالموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة والسكان لتلقي اللقاحات، بحيث ستظهر كل البيانات المتعلقة بالتطعيم، والتي يأتي من ضمنها نوع اللقاح وتاريخ تلقي الجرعات.

8 - اللون الأحمر على التطبيق يعني أن المواطن لم يحصل على لقاح كورونا، في حين أن اللون الأصفر يعني أن المواطن حصل على جرعة واحدة فقط من اللقاح، أما اللون الأخير وهو الأخضر فيدل على أن المواطن حصل بالفعل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

9 - يستخدم تطبيق اطمئن بشكل مجاني في الأغراض الداخلية، وتحديدًا في الأماكن التي تحتاج إلى معرفة موقف المواطن من الحصول على لقاح كورونا.

10 - يمكن أيضا استخدام تطبيق لقاح كورونا في الأغراض المتعلقة بالسفر في المطارات، وذلك عن طريق إدراج رقم جواز السفر داخل التطبيق.