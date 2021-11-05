انتهاء موسم حصاد الأرز في الشرقية وتجهيز 98 نقطة لتجميع القش

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الانتهاء من حصاد 212 ألف و47 فدانا مزروعة بمحصول الأرز بنسبة 100% ، بالإضافة إلى كبس وتجميع 245 ألف 842 طن قش أرز بنطاق المحافظة.

تذليل كافة العقبات أمام المزارعين

وأشاد محافظ الشرقية بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات أمام المزارعين أثناء موسم حصاد الأرز وتجهيز المخازن ومراكز التجميع لضمان الحفاظ على جودة المحصول باعتباره ثروة زراعية وقومية هامة وكذلك محاربة الحرق المكشوف لقش الأرز وتعظيم سبل الاستفادة منه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

تجهيز 98 نقطة لتجميع القش

وفي هذا الإطار أشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة، الي أنه خلال موسم حصاد الأرز تم تجهيز 98 نقطة تجميع بنطاق المحافظة بالإضافة الي 89 موقع جديد لاستلام وكبس قش الأرز حيث بلغ إجمالي ما تم تجميعه حتى الآن بنقاط التجميع ومواقع الحصاد 245 ألف و 842 طن قش أرز، وتم الانتهاء من فرم 177 ألف و240 طن وتشوين 867 ألف طن قش أرز بالإضافة إلى الاستفادة من 145طنا مخلفات زراعية بتحويلها إلى كومات أسمدة عضوية وعلف يوريا، وتم تحرير 47 محضرا لحرق القش، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

253 ندوة توعوية للمزارعين

وأضاف وكيل وزارة الزراعة إلى أنه منذ بدء موسم زراعة الأرز قامت إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ 253 ندوة توعوية للمزارعين بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتعريفهم بالطرق الحديثة لزراعة الأرز بهدف تحقيق أعلى إنتاجية له وكذلك طرق تدوير قش الأرز، وتعظيم الاستفادة منه من خلال تحويله إلى أسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية.