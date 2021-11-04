ضبط متهمين بسرقة مليون جنيه في الشرقية: «أخفيا بيانات السيارة باستيكر»

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية من «مالك شركة للتجارة والتوريدات - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس» بأنه عقب صرفه مبلغ مالي «مليون جنيه» من فرع أحد البنوك بدائرة القسم ووضعه داخل حقيبة سيارته المتوقفة بأحد الشوارع المجاورة للبنك، وتوجه رفقة شريكه للبنك لإنهاء بعض إجراءات قرض خاص بالأخير، وعقب خروجهما اكتشفا وجود كسر بالزجاج الخلفي الأيسر للسيارة وسرقة المبلغ المالي.

تشكيل فريق بحث

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة «شخصين لهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية».

الاعتراف بارتكاب الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما سيارتين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث أحضر أحدهما السيارة المضبوطة بحوزته، وأخفى الآخر بيانات السيارة باستخدام استيكر، وانتظرا بأحد الشوارع المجاورة للبنك محل الواقعة ولدى مشاهدتهما للمجني عليه عقب خروجه من البنك وبيده حقيبة وضعها داخل سيارته ودخل للبنك مرة أخرى، وكسر الزجاج الخلفي للسيارة وسرق المبلغ المالي ولاذا بالهرب واقتسما المبلغ المالي فيما بينهما، وأرشدا عن «مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية»، وكذا سيارة «تم شراؤها من المبلغ المستولى عليه»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.