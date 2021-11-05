ضبط 10 طن أسمدة زراعية محظور تداولها محملة على سيارة بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

ضبط سيارة محملة بأسمدة

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تمكنت إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبد الرؤوف سويلم من ضبط سيارة نصف نقل محملة بأسمدة وزارة الزارعة محظور تداولها خارج الحيازات الزراعية وتم التحفظ على 10 طن أسمدة وتم إيداع المضبوطات بإحدى الجمعيات الزراعية الحكومية وتحرير المحضر 130300 جنح كفرصقر و تسليم السيارة إلى مركز شرطة كفر صقر لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبها.

إيقاف أعمال بناء مخالف

وعلى جانب آخر قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر أيوب بحملة إزالة وفك شده خشبيه لصبه بالدور الثالث علوى على مساحة 120 متر بالحصوه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، كما قامت الوحدة المحلية بالعدلية بحملة إزالة وفك شده خشبية لسقف الدور الأول علوي على مساحه 120متر بميت حمل وتمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

إزالة تشوينات بأرض زراعية

وفي سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية والوحدة المحلية بسماكين الغرب بإزالة تشوينات مواد بناء بغرض البناء على الأرض الزراعية بمساحة 150متر، كما قامت الوحدة المحلية بسعود بإزالة قواعد خرسانية بناحية الجمالية على مساحة 175 متر، كما قامت الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزالة 4 حالات تعد عبارة عن أسوار مبنية بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 3 قيراط بناحية الصالحية الجديدة وتم تسليم الأرض للزراعة للمحافظة عليها من أي تعديات .

34 حملة مرورية لفحص عوادم السيارات

وفي سياق آخر، شن الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بالشرقية، 34 حملة مرورية مفاجئة لفحص عوادم السيارات، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات، تم خلالها فحص عادم عدد 2404 سيارة تعمل بالسولار و876 سيارة تعمل بالبنزين تبين مخالفة 268سيارة للحدود المسموح بها في قانون البيئة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارات المخالفة.

حظر حرق المخلفات الزراعية نهائياً

وأكد الدكتور مجدى الحصرى مدير عام فرع جهاز شئون البيئة الإقليمى بالشرقية والإسماعيلية تنفيذ قرار محافظ الشرقية رقم 5363 لسنة 2021 والخاص بحظر حرق المخلفات الزراعية نهائياً وحظر تشغيل المكامير والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلى والمصانع غير المرخصة وتشديد الرقابة على المقالب العمومية وعوادم السيارات .

27 محضرا لمكامير فحم

وأشار إلى المرور على عدد 1342 منشأة «مسبك – فاخورة مصنع طوب- مكمورة فحم نباتي»، وتبين مخالفة عدد 28 مكمورة فحم و21 مصنع طوب وتم تحرير 27 محضرا لمكامير وفواخير مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.