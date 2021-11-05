كيفية تغيير القناة الصوتية على أون سبورت قبل لقاء الأهلي والزمالك؟

بث مباراة الأهلي والزمالك في إطار مباريات الجولة الثالثة للدروي المصري الممتاز 2021/2022 على أكثر من تردد، يدفع الكثير من جماهير الكرة المصرية للبحث عن كيفية تغيير القناة الصوتية على أون سبورت on sport، بالتزامن مع مباراة الكلاسيكو 123 في تمام الثامنة، مساء اليوم الجمعة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب القاهرة الدولي.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» كيفية تغيير القناة الصوتية على أون سبورت on sport، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

كيفية تغيير القناة الصوتية

ويستطيع جماهير الكرة تغير القناة الصوتية على أون سبورت من خلال الضغط على زر language الموجود على الريموت كنترول، أو زر audio ثم الضغط على أول زر من ناحية الشمال ذو اللون أحمر، فتظهر قائمة نختار الخيار الثاني، من ثم الضغط على ok، فتفتح القائمة من جديد ويتم اختيار القناة الصوتية المفضلة لدى المشاهد.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتملك مجموعة قنوات أون تايم سبورت الفضائية والأرضية، الحق الحصري في بث مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على أون تايم سبورت العامة عبر القمر الصناعي نايل سات على تردد 11861، استقطاب رأسي V، معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

ويمكن مشاهدة المباراة من خلال تردد قناة أون تايم سبورت 1 على النايل سات وهو 10853 ومعامل الترميز 27500 والاستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، وكذلك تردد قناة أون تايم سبورت 2 على النايل سات وهو 10853 ومعامل الترميز 27500 والاستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، وأخيرا تردد قناة أون تايم سبورت 3 على النايل سات وهو 12303 ومعامل الترميز 27500 والاستقطاب أفقي، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

كما يمكن للمشاهدين متابعة المباراة من خلال تردد قناة تايم سبورت على البث الأرضي، عبر التردد الأرضي الرقمي UHF 32، أول التماثلي UHF9.

بوابات دخول جماهير الأهلي والزمالك لملعب القاهرة الدولي

ووجه موقع تذكرتي في بيان هام منذ قليل، لجماهير كرة القدم، بأنه يرجى العلم أن دخول مشجعي النادي الأهلي سيكون من بوابة «آل رشدان» أما مشجعي نادي الزمالك سيكون من بوابة «شارع النصر»، متمنيا لكلا مشجعي الفريقان مباراة ممتعة.