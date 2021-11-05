نشوب حريق ضخم في باخرة «خلود النيل» برأس البر (فيديو) كتب: شريف سليمان 02:42 م | الجمعة 05 نوفمبر 2021 حريق ضخم تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو لنشوب حريق ضخم في باخرة «خلود النيل» برأس البر. اقرأ المزيد: حريق ضخم يدمر بلدة تاريخية بكاليفورنيا.. أعمدة الإنارة ذابت «صور» عاجل.. حريق ضخم بمجمع الصوامع في ميناء غرب بورسعيد حريق ضخم بمحطة توليد كهرباء في «عين الدفلى» غرب الجزائر العراق: اندلاع حريق ضخم في شركة نفط الجنوب بالبصرة عاجل.. إخماد حريق ضخم بسيارة مواد بترولية داخل «بنزينة» بالمنوفية عاجل.. حريق ضخم في سيارة «مواد بترولية» داخل بنزينة بالمنوفية (فيديو) حريق ضخم حريق