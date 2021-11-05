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نشوب حريق ضخم في باخرة «خلود النيل» برأس البر (فيديو)

كتب:

شريف سليمان
02:42 م | الجمعة 05 نوفمبر 2021
حريق ضخم

حريق ضخم

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو لنشوب حريق ضخم في باخرة «خلود النيل» برأس البر. 

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