حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 6-11-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل توقعات حالة الطقس غدا السبت الموافق 6 نوفمبر الجاري، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، ويكون الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء.

توقعات حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس غدا أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة الطقس في البحر المتوسط يكون خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و 1.75 متر، وتكون حركة الرياحشمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

وكشفت الهيئة المختصة بكل ما يخص الطقس في مصر، عن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 6-11-2021، وهي كما يلي:

القاهرة 29 19

الإسكندرية 27 19

وادي النطرون 28 18

طنطا 29 19

شبين الكوم 29 20

دمنهور 28 19

بلطيم 27 20

مطروح 28 18

السلوم 26 15

سيوة 27 16

بورسعيد 27 20

دمياط 27 21

الزقازيق 28 19

المنصورة 28 18

الإسماعيلية 29 20

السويس 28 21

العريش 28 19

رفح 29 18

رأس سدر 32 21

نخل 27 17

نويبع 28 23

طابا 28 20

كاترين 25 14

الطور 27 21

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 30 22

مرسى علم 30 21

الفيوم 29 17

بني سويف 29 17

المنيا 30 17

أسيوط 30 18

سوهاج 32 18

قنا 33 19

الأقصر 34 20

أسوان 36 21

إدفو 36 21

أبو سمبل 35 22

الوادي الجديد 33 18

شلاتين 32 19

أبو رماد 31 20

حلايب 29 21

رأس حدربة 29 22