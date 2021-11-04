هيئة الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس غدا: شبورة كثيفة على الطرق

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية غداً أن تكون حالة الطقس غدا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة، وفقاً للبيان الصادر عن الهيئة صباح اليوم.

ولفتت الهيئة إلى تكوّن شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى وسط سيناء ومدن القناة والسواحل الغربية، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة الطقس غداً

وقالت الأرصاد، إن الطقس سيكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

الأرصاد الجوية غداً

وتابعت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس في البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، وتكون حركة الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

وكشفت الهيئة المختصة بكل ما يخص الطقس في مصر، عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 5-11-2021، وهي كما يلي:

القاهرة 28 19

الإسكندرية 27 19

وادي النطرون 28 18

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 20

دمنهور 28 19

بلطيم 27 20

مطروح 26 18

السلوم 27 15

سيوة 31 15

بورسعيد 27 21

دمياط 27 21

الزقازيق 28 17

المنصورة 28 17

الإسماعيلية 28 20

السويس 28 18

العريش 27 19

رفح 27 18

رأس سدر 29 19

نخل 27 11

نويبع 29 22

طابا 28 20

كاترين 25 14

الطور 30 18

شرم الشيخ 31 23

الغردقة 31 22

مرسى علم 31 21

الفيوم 29 17

بني سويف 29 17

المنيا 30 17

أسيوط 31 16

سوهاج 32 18

قنا 32 19

الأقصر 34 19

أسوان 34 21

إدفو 34 21

أبو سمبل 34 22

الوادي الجديد 34 18

شلاتين 32 19

أبو رماد 31 20

حلايب 29 21

رأس حدربة 29 22.