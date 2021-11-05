علاء عاقل: الفنادق المصرية ستصل لمستوى نظيرتها الأوروبية قريبا

أشاد علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية، بإعادة تصنيف الفنادق المصرية وفقًا للمعايير العالمية للتصنيف «hc»، فضلًا عن بدء تطبيق الحد الأدنى لبيع الغرف الفندقية بداية من الشهر الجاري، إضافة إلى قرب إشراف الهيئة المصرية لسلامة الغذاء بداية من يوم 22 نوفمبر الجاري.

وقال رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرارات الأخيرة جميعها عوامل تقرب الفنادق المصرية من الوصول إلى مستوى نظيرتها الأوروبية خلال فترة وجيزة.

القضاء على ظاهرة حرق الأسعار

وأضاف «عاقل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إقرار حد أدنى لبيع الغرف الفندقية الذي جرى البدء في تطبيقه بداية من يوم الإثنين الماضي، سيسهم إلى حد كبير في زيادة جودة الخدمة المقدمة للنزيل بالفنادق.

وتابع: «ويقضي على ظاهرتي حرق الأسعار وبيع المنتج المصري بسعر رخيص، كما يسهم في زيادة القطاع السياحي في الموازنة العامة للدولة، كما أن تصنيف الفنادق وفقا للمعايير الجديدة سيجعل الفنادق الـ 3 و4 و5 نجوم بمصر تساوى نظيرتها في الخدمات والإمكانات الموجودة بأهم دول العالم السياحية مثل إسبانيا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا».

الحكومة ستراقب التزام الفنادق بالبيع وفقا للحد الأدنى للأسعار

وأشار إلى أن غرفة المنشآت الفندقية ليست لها ولاية الإشراف على التزام الفنادق بالبيع وفقا للحد الأدنى للأسعار، حيث يتولى ذلك العديد من الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة السياحة ومصلحة الضرائب التي ستبدأ في محاسبة الفنادق ضريبيا وفقا للحد الأدنى، لافتا إلى احتمالية وجود لجان تفتيشية من وزارة السياحة للتأكد من التزام الفنادق ببيع الغرف وفقا للحد الأدنى المحدد.

وأوضح «عاقل»، أن الغرفة نبهت على جميع المنشآت الفندقية المصرية بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيقها، فضلا عن ضرورة توفير مكان لعزل المصابين بكورونا داخل الفندق تحسبًا لإصابة أي نزيل بالفيروس.

واختتم أن هناك تعليمات من كافة الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات خلال الفترة الحالية.