حالة الطقس اليوم 6-11-2021.. معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات حالة الطقس اليوم السبت الموافق 6 نوفمبر الجاري، إذ من المتوقع أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة على عدة مناطق مختلفة، تتضمن القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، ويكون الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد في بيانها حالة الطقس اليوم، التي يكون بها كثافة في الشبورة المائية، والتي تصل إلى حد الضباب في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

وكشفت الهيئة المختصة بكل ما يخص الطقس في مصر، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 6-11-2021، وهي كما يلي:

القاهرة 29 19

الإسكندرية 27 19

وادي النطرون 28 18

طنطا 29 19

شبين الكوم 29 20

دمنهور 28 19

بلطيم 27 20

مطروح 28 18

السلوم 26 15

سيوة 27 16

بورسعيد 27 20

دمياط 27 21

الزقازيق 28 19

المنصورة 28 18

الإسماعيلية 29 20

السويس 28 21

العريش 28 19

رفح 29 18

رأس سدر 32 21

نخل 27 17

نويبع 28 23

طابا 28 20

كاترين 25 14

الطور 27 21

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 30 22

مرسى علم 30 21

الفيوم 29 17

بني سويف 29 17

المنيا 30 17

أسيوط 30 18

سوهاج 32 18

قنا 33 19

الأقصر 34 20

أسوان 36 21

إدفو 36 21

أبو سمبل 35 22

الوادي الجديد 33 18

شلاتين 32 19

أبو رماد 31 20

حلايب 29 21

رأس حدربة 29 22