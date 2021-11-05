حالة الطقس اليوم 5-11-2021.. معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر في بيان لها، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون الطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد في بيانها، أن هناك شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى وسط سيناء، ومدن القناة والسواحل الغربية.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 28 19

الإسكندرية 27 19

وادي النطرون 28 18

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 20

دمنهور 28 19

بلطيم 27 20

مطروح 26 18

السلوم 27 15

سيوة 31 15

بورسعيد 27 21

دمياط 27 21

الزقازيق 28 17

المنصورة 28 17

الإسماعيلية 28 20

السويس 28 18

العريش 27 19

رفح 27 18

رأس سدر 29 19

نخل 27 11

نويبع 29 22

طابا 28 20

كاترين 25 14

الطور 30 18

شرم الشيخ 31 23

الغردقة 31 22

مرسى علم 31 21

الفيوم 29 17

بني سويف 29 17

المنيا 30 17

أسيوط 31 16

سوهاج 32 18

قنا 32 19

الأقصر 34 19

أسوان 34 21

إدفو 34 21

أبو سمبل 34 22

الوادي الجديد 34 18

شلاتين 32 19

أبو رماد 31 20

حلايب 29 21

رأس حدربة 29 22