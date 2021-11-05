الذهب يسجل 5 جنيهات مكاسب ويتجه لارتفاع أسبوعي عالميا

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً خلال التعاملات المسائية، اليوم الجمعة، لتسجل مكاسب تقدر نحو 5 جنيهات، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، في الوقت الحالي 890 جنيها حدا أدنى للسعر مقارنة مع 885 جنيهاً في التعاملات الصباحية، وفقا للأسعار المعلنة في محلات الصاغة.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير تحركات أسعار الذهب على مدار اليوم الجمعة، وفقاً للأسعار المعلنة بمحلات الصاغة المصرية، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

وسجل جرام الذهب عيار 24 في الوقت الحالي سعرًا عند 890 جنيها بالمحلات، مقابل 885 جنيها سعر الجرام في التعاملات الصباحية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في التعاملات المسائية 816 ، مقارنة مع 811 جنيها، أسعار الفترة الصباحية من تعاملات اليوم الجمعة.

وسجلت أسعار عيار الذهب عيار 21 في الفترة المسائية 781 جنيهاً، مقارنة مع 779 جنيها.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 في الفترة المسائية 668، مقارنة مع 663 جنيها سعر الجرام في تعاملات الفترة الصباحية.

وبلغ سعر أوقية الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، إلى 27,688 إلى 27,759 جنيها.

فيما سجل الجنيه الذهب في التعاملات المسائية، أسعار بين 6,232 إلى 6,248 جنيها في التعاملات الحالية.

تحركات أسعار الذهب عالميا

وعن تحركات المعدن الأصفر على المستوى العالمي، فتتجه أسعار الذهب لإنهاء الأسبوع على ارتفاع، جاذبية المعدن بعد إبقاء البنوك المركزية الرئيسية على سياساتها بشأن أسعار الفائدة، ليتحول التركيز الآن إلى تقرير الوظائف الأمريكي الشهري المقرر أن يصدر في وقت لاحق يوم الجمعة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.06% إلى 1792.74 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1% إلى 1795.60 دولار.