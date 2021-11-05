محافظ الشرقية يصدر قرارا بتشكيل وحدة لحقوق الإنسان بالديوان العام

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم (8450) لسنه 2020 بتشكيل وحدة لحقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، برئاسة إسماعيل صابر أبو العلا مدير مكتب المستشار القانوني بالمحافظة ومندوب من إدارة الشئون القانونية وأخر من الإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة .

نشر ثقافة حقوق الإنسان

وتختص الوحدة بنشر ثقافة حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور عن طريق عقد دورات تدريبة بمركز التدريب الإداري و التنمية البشرية بالمحافظة ووضعها ضمن الخطة التدريبية للمركز وكذلك الإهتمام بشكاوى الفئات المهمشة والأسر الفقيرة وذوي الإعاقة والمرأة المعيلة وكبار السن، بالإضافة إلى التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي لتدشين حملات توعوية للمواطنين لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعريفهم بحقوقهم داخل الوحدة المحلية كنوع من الرقابة الشعبية وإنشاء وحدات فرعية لحقوق الانسان بمجالس المدن والأحياء تتبع الوحدة الرئيسية بالمحافظة وكذلك تسهيل الحصول على المعلومات التي تخص المشروعات القومية والأعمال التي تُنفذ على أرض المحافظة و التي لها علاقة بحقوق الإنسان.

مدربين متخصصين في حقوق الإنسان

ووفقا لبيان صحفي، أوضح المحافظ أنه تم إعداد مدربين متخصصين في مجال حقوق الإنسان والإلتحاق بدورات تدريبية من قِبل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع لجنة تنمية وبناء القدرات باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بمركز التنمية المحلية بسقارة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 43/ 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية و لائحته التنفيذية وتعديلاتها وعلى القانون رقم 81 /2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وكتاب وزارة التنمية المحلية لقطاع شئون مكتب الوزير و الديوان العام وعلى مذكرة الشئون القانونية بالمحافظة .