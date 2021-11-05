العثور على جثة فتاة بها طعنات وشاب يقتل شقيقه.. جريمتان في 24 ساعة بحلوان

شهدت مدينة حلوان واقعة مأساوية، بعدما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مصابة بحروق وطعنات، داخل شقتها، وانتقل فريق من النيابة لمعاينة الجثة والتحقيق لكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة من ضباط الأمن التحريات حول الواقعة.

حروق وطعنات.. والتحفظ على مالك الشقة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد لضباط قسم شرطة حلوان، إشارة من النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع أدهم بجوار مسجد الدسوقي، وبالانتقال أمكن السيطرة على النيران وإخمادها وتبين نشوب حريق محدود، وبإجراء المعاينة عثر على جثة فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، مصابة بحروق وطعنات، وبعمل التحريات تبين أنها متزوجة حديثا ومقيمة بصحبة زوجها مصري ويحمل جنسية نفس الدولة الأجنبية.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على صاحب العقار ومالك الشقة محل الواقعة، وتبين أن زوج الضحية قام باستئجارها منه، وتكثف مباحث حلوان من جهودها لكشف غموض الواقعة والوصول لزوج الضحية وضبطه.

بسبب المخدرات.. شاب يقتل شقيقه

وفي واقعة أخرى، شهدت منطقة عرب الوالدة التابعة لمدينة حلوان، جريمة مأساوية بعدما أقدم شاب على قتل شقيقه بسبب خلاف على المخدرات.

وتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بشارع عيد يونس، بوقوع جريمة قتل، وبالانتقال والفحص، تبين نشوب مشاجرة بين كل من الشقيقين «محمد م» و«إبراهيم م»، وتطور الأمر بينهما فقام الأول بقتل الثاني.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مباحث قسم شرطة حلوان من القبض على المتهم، وجار مناقشته حول ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.