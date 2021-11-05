أنجلينا جولي عن استخدام الأسلحة الحقيقة في مواقع التصوير: كنت حذرة

علقت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي على المأساة التي حدثت في موقع تصوير فيلم «Rust»، حيث قتلت مديرة تصوير الفيلم هاليانا هاتشينز، بعد أن أطلق الممثل أليك بالدوين الرصاص عليها بالخطأ، وهو ما تسبب في صدمة كبيرة لمجتمع صناعة الأفلام، حيث طلب الكثيرون أن تكون هناك تدابير سلامة أفضل في مواقع تصوير الأفلام.

كنت مضطرة لاستخدام الأسلحة بأفلامي

وقالت أنجلينا جولي في لقاء مع صحيفة «تايمز»: «لا أستطيع أن أتخيل ما تمر به هذه العائلات، في هذه اللحظة، الحزن والمأساة التي خلفها ذلك الحادث أمر بالغ الأهمية»، وتابعت: «كنت دائمًا حذرة للغاية لأنني كنت مضطرًا للعمل بالأسلحة كثيرًا خلال أعمالي، هناك إجراءات معينة وعليك أن تأخذ الأمر على محمل الجد».

لعبت أنجلينا جولي دور البطولة في عدد كبير من أفلام الحركة، حيث تعاملت مع مجموعة متنوعة من الأسلحة والدعائم الخطرة خلال فترة طويلة من حياتها المهنية ، كانت واحدة من أبرز نجوم الحركة في هوليوود، حيث لعبت دور البطولة في أفلام مثل «Tomb Raider» و«Wanted» و«Mr. and Mrs. Smith»، إضافة إلى «Salt».

أليك بالدوين يطلب منع استخدام الأسلحة الحقيقية في مواقع التصوير

تحدث أليك بالدوين عن الحادث للصحافة، موضحًا أنَّ هالينا كانت صديقة مقربة له وأنه الآن على اتصال دائم بزوجها، وتابع لصحيفة «نيويورك بوست»: «هالينا كانت صديقتي»، متابعا: «هناك حوادث عرضية في مواقع التصوير من وقت لآخر، ولكن نسبة حدوثها واحد في التريليون».

وأوضح الممثل المريكي أن بالرغم أن وقوع هذا النوع من الحوادث غير مرجح إلى حد كبير، يجب أن تكون هناك تدابير لمنع وقوع هذه الحوادث، والتي يمكن أن تشمل البنادق البلاستيكية والمطاطية، وعدم وجود أسلحة حقيقية.

كان بالدوين، في ولاية فيرمونت مع زوجته هيلاريا منذ توقف إنتاج «Rust» مؤقتًا، وفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز»، صرح محامو الإنتاج أن المسدس عيار «45 لونج كولت»، ترك دون رقابة لمدة ساعتين استراحة غداء وأنه كان من الممكن العبث به قبل أن يطلقه بالدوين.