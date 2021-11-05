إنجازات هجوم الأهلي والزمالك قبل القمة 123.. محمد شريف الأكثر تهديفا

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك الديربي الأشهر في أفريقيا والوطن العربي، وإليكم بالأرقام تقرير عن كل ما قدمه هجوم الفريقين قبل بداية اللقاء، بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي.

الأهلي

محمد شريف الأكثر تهديفاً بـ33 هدفاً

حسين الشحات الأكثر صناعة للأهداف بـ26 هدفاً

صناع اللعب

محمد مجدي أفشة

لعب 98 مباراة

عدد دقائق اللعب 7.521

أحرز 20 هدفاً

صنع 25 هدفاً

تلقى 3 بطاقة صفراء ولا يوجد بطاقة حمراء

أحمد حمدي عبد القادر

لعب 3 مباريات

عدد دقائق اللعب 114

أحرز هدفا ولم يصنع ولم يتلقَ بطاقات

الأجنحة

حسين الشحات

لعب 107 مباريات

عدد دقائق اللعب 7.209

أحرز 26 هدفاً

صنع 26 هدفاً

تلقى 9 بطاقات صفراء ولا توجد بطاقة حمراء

طاهر محمد طاهر

لعب 44 مباراة

عدد دقائق اللعب 2.374

أحرز 6 أهداف

صنع 5 أهداف

تلقى 5 بطاقات صفراء ولا توجد بطاقة حمراء

صلاح محسن

لعب 69 مباراة

عدد دقائق اللعب 2.109

أحرز 16 هدفاً

صنع 2 هدفاً

تلقى 1 بطاقة صفراء ولا توجد بطاقة حمراء

بيرسى تاو

لعب 2 مباراة

عدد دقائق اللعب 136

أحرز هدفين

لم يصنع أهدافا ولم يتلقَ بطاقات

لويس ميكيسوني

لعب 4 مباريات

عدد دقائق اللعب 136

لم يحرز أهدافا

صنع هدفا وتلقى بطاقة صفراء

محمود كهربا

لعب 62 مباراة

عدد دقائق اللعب 2.736

أحرز 17 هدفاً

صنع 9 أهداف

تلقى 8 بطاقات صفراء و1 بطاقة حمراء

الهجوم

محمد شريف

لعب 65 مباراة

عدد دقائق اللعب 3.796

أحرز 33 هدفاً

صنع 9 أهداف

تلقى 2 بطاقة صفراء ولم يتلقَ بطاقة حمراء

الزمالك

أوباما الأكثر تهديفاً بـ37 هدفاً

والأكثر صناعة للأهداف بـ23 هدفاً

صناع اللعب

يوسف أوباما

لعب 170 مباراة

عدد دقائق اللعب 12.499

أحرز 37 هدفاً

صنع 23 هدفاً

تلقى 19 بطاقة صفراء و1 بطاقة حمراء

الأجنحة

أشرف بن شرقى

لعب 81 مباراة

عدد دقائق اللعب 6.337

أحرز 32 هدفاً

صنع 19 هدفاً

تلقى 8 بطاقات صفراء و1 بطاقة حمراء

أحمد سيد زيزو

لعب 113 مباراة

عدد دقائق اللعب 8.379

أحرز 21 هدفاً

صنع 20 هدفاً

تلقى11 بطاقة صفراء و1 بطاقة حمراء

مصطفى فتحي

لعب 150 مباراة

عدد دقائق اللعب 6.746

أحرز 24 هدفاً

صنع 14 هدفاً

تلقى 2 بطاقة صفراء ولا يوجد بطاقة حمراء

محمد أوناجم

لعب 45 مباراة

عدد دقائق اللعب 2.310

أحرز 3 أهداف

صنع 9 أهداف

تلقى 3 بطاقة صفراء ولا توجد بطاقة حمراء

الهجوم

سيف الدين الجزيري

لعب 26 مباراة

عدد دقائق اللعب 1.657

أحرز 5 أهداف

صنع 6 أهداف

تلقى 2 بطاقة صفراء ولا توجد بطاقة حمراء

عمر السعيد

لعب 61 مباراة

عدد دقائق اللعب 3.202

أحرز 11 هدفاً

صنع 8 أهداف

تلقى 12 بطاقة صفراء ولا توجد بطاقة حمراء