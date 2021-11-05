إنجازات هجوم الأهلي والزمالك قبل القمة 123.. محمد شريف الأكثر تهديفا
كتب:
محمد عبدالجواد
05:30 م | الجمعة 05 نوفمبر 2021
القمة
ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك الديربي الأشهر في أفريقيا والوطن العربي، وإليكم بالأرقام تقرير عن كل ما قدمه هجوم الفريقين قبل بداية اللقاء، بحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي.
الأهلي
محمد شريف الأكثر تهديفاً بـ33 هدفاً
حسين الشحات الأكثر صناعة للأهداف بـ26 هدفاً
صناع اللعب
محمد مجدي أفشة
لعب 98 مباراة
عدد دقائق اللعب 7.521
أحرز 20 هدفاً
صنع 25 هدفاً
تلقى 3 بطاقة صفراء ولا يوجد بطاقة حمراء
أحمد حمدي عبد القادر
لعب 3 مباريات
عدد دقائق اللعب 114
أحرز هدفا ولم يصنع ولم يتلقَ بطاقات
الأجنحة
حسين الشحات
لعب 107 مباريات
عدد دقائق اللعب 7.209
أحرز 26 هدفاً
صنع 26 هدفاً
تلقى 9 بطاقات صفراء ولا توجد بطاقة حمراء
طاهر محمد طاهر
لعب 44 مباراة
عدد دقائق اللعب 2.374
أحرز 6 أهداف
صنع 5 أهداف
تلقى 5 بطاقات صفراء ولا توجد بطاقة حمراء
صلاح محسن
لعب 69 مباراة
عدد دقائق اللعب 2.109
أحرز 16 هدفاً
صنع 2 هدفاً
تلقى 1 بطاقة صفراء ولا توجد بطاقة حمراء
بيرسى تاو
لعب 2 مباراة
عدد دقائق اللعب 136
أحرز هدفين
لم يصنع أهدافا ولم يتلقَ بطاقات
لويس ميكيسوني
لعب 4 مباريات
عدد دقائق اللعب 136
لم يحرز أهدافا
صنع هدفا وتلقى بطاقة صفراء
محمود كهربا
لعب 62 مباراة
عدد دقائق اللعب 2.736
أحرز 17 هدفاً
صنع 9 أهداف
تلقى 8 بطاقات صفراء و1 بطاقة حمراء
الهجوم
محمد شريف
لعب 65 مباراة
عدد دقائق اللعب 3.796
أحرز 33 هدفاً
صنع 9 أهداف
تلقى 2 بطاقة صفراء ولم يتلقَ بطاقة حمراء
الزمالك
أوباما الأكثر تهديفاً بـ37 هدفاً
والأكثر صناعة للأهداف بـ23 هدفاً
صناع اللعب
يوسف أوباما
لعب 170 مباراة
عدد دقائق اللعب 12.499
أحرز 37 هدفاً
صنع 23 هدفاً
تلقى 19 بطاقة صفراء و1 بطاقة حمراء
الأجنحة
أشرف بن شرقى
لعب 81 مباراة
عدد دقائق اللعب 6.337
أحرز 32 هدفاً
صنع 19 هدفاً
تلقى 8 بطاقات صفراء و1 بطاقة حمراء
أحمد سيد زيزو
لعب 113 مباراة
عدد دقائق اللعب 8.379
أحرز 21 هدفاً
صنع 20 هدفاً
تلقى11 بطاقة صفراء و1 بطاقة حمراء
مصطفى فتحي
لعب 150 مباراة
عدد دقائق اللعب 6.746
أحرز 24 هدفاً
صنع 14 هدفاً
تلقى 2 بطاقة صفراء ولا يوجد بطاقة حمراء
محمد أوناجم
لعب 45 مباراة
عدد دقائق اللعب 2.310
أحرز 3 أهداف
صنع 9 أهداف
تلقى 3 بطاقة صفراء ولا توجد بطاقة حمراء
الهجوم
سيف الدين الجزيري
لعب 26 مباراة
عدد دقائق اللعب 1.657
أحرز 5 أهداف
صنع 6 أهداف
تلقى 2 بطاقة صفراء ولا توجد بطاقة حمراء
عمر السعيد
لعب 61 مباراة
عدد دقائق اللعب 3.202
أحرز 11 هدفاً
صنع 8 أهداف
تلقى 12 بطاقة صفراء ولا توجد بطاقة حمراء