الاستعلام عن فاتورة كهرباء مصر الوسطى.. الرابط والخطوات

يبحث العديد من المواطنين التابعين لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مع بداية كل شهر، حيث تضم شركة مصر الوسطى 5 محافظات وهي الفيوم، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والوادي الجديد، لذا تستعرض «الوطن» رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى، من أجل مساعدة المواطنين للتعرف على الفاتورة.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى

يمكن لجميع المواطنين داخل نطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء عن محافظات الوادي الجديد وأسيوط والمنيا والفيوم وبني سويف، والذين يصل عددهم إلى 4 ملايين مشترك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى عن طريق الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة للمواطنين من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى

وحددت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء العديد من الخطوات التي ينبغي على مختلف المواطنين اتباعها من أجل التعرف على فاتورة الكهرباء، وهي كالتالي:

1 - الدخول على الموقع الرسمي لشركة كهرباء مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - ينبغي في الخطوة التالية هي كتابة البيانات المطلوبة، والتي تبدأ بكتابة اسم القطاع التابع له وهي تعني المحافظة التي يتواجد بها المنزل أو النشاط، وذلك من أصل 5 محافظات.

3 - اختيار الفرع التابع له المواطن، وهو يعني المدينة أو المركز الذي يتواجد داخله المنزل أو النشاط، ومن أجل معرفة اسم الفرع التابع له المواطن، ينبغي عليه فحص أي فاتوة كهرباء سابقة وسيجد الفرع مكتوب بها على يمين فاتورة الكهرباء.

4 - في الخطوة الرابعة يجب كتابة رقم الاشتراك في المكان المُخصص له، حيث يتكون رقم الاشتراك من 10 أرقام.

5 - الضغط على أيقونة «إظهار الفاتورة».

6 - وأخيرًا سوف يظهر أمامك فاتورة الكهرباء، بالإضافة إلى آخر فاتورتين سابقتين.