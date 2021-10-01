طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى خطوة بخطوة

يبحث قطاع عريض من الجمهور، عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، حيث أتاحت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً عبر موقع الوزارة من خلال الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها الشركة لتوفير العديد من الخدمات للمشتركين عبر الإنترنت، تسهيلا عليهم وبخاصة في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من التجمعات وانتشار فيروس كورونا المستجد، وفي خطوات بسيطة يمكنك الاستعلام عن فاتورة كهرباء مصر الوسطى عبر الإنترنت.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى

ويمكن الاستعلام عن الفاتورة من خلال الضغط على الرابط الخاص بها من هنـــــا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى

وأشارت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إلى الخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركون ليتمكنوا من الاستعلام فاتورة الكهرباء مصر الوسطى بالمحافظات التي تقع في نطاق شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء كالتالي:

ـ اختيار القطاع التابع له المواطن «القطاع هو المحافظة التي توجد بها المنزل أو النشاط».

2- اختيار الفرع التابع له و هو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى، (الفرع هي المدينة أو المركز التي يتواجد بها المنزل أو النشاط).

3- كتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام .

4- الضغط على أمر إظهار الفاتورة، سوف تظهر آخر فاتورة كهرباء و فاتورتين سابقتين يمكن استعراضهم بالسهم يمين «فاتورة سابقة» والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم شمال «فاتورة تالية».

5- إذا لم تظهر الفاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح و كذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقاً من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى.

6- يمكنك أيضا الاستعلام من جديد .

وتضم شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى محافظات «بني سويف والفيوم والمنيا، أسيوط، الوادي الجديد».