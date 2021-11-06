«ديزني» تدرس إصدار نسخة منقحة من فيلم «Eternals» بعد منعه في دول عربية

تدرس شركة «ديزني» إصدار نسخة جديدة منقحة من فيلم «Eternals»، وذلك بعد قرار عدد من الدول العربية بمنع عرض الفيلم في دور العرض السينمائي بسبب وجود مشهد «قبلة مثلية» بين بطلي الفيلم، وهو ما يتنافى مع العادات والتقاليد داخلها، وذلك بعد ما رفضت الشركة المنتجة ومخرجة الفيلم في البداية إجراء أي تعديلات على النسخة الأصلية.

«ديزني» تدرس إطلاق نسخة دون مشاهد حميمة خوفا من خسارة سوق الشرق الأوسط

وكشف تقرير صادر عن موقع «ذا ويك»، أن الشركة تعمل في الوقت الحالي على نسخة من الفيلم دون أي مشاهد حميمية، وذلك بعد ما رفضت الرقابة المحلية في المملكة العربية السعودية والكويت وقطر عرضه، وذلك خوفا من خسارة الأسواق الرئيسية للفيلم في الشرق الأوسط التي تضم أيضا البحرين وسلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان ومصر.

وكانت حددت الشركة الموزعة للفيلم في الشرق الأوسط، يوم 11 نوفمبر الجاري، لعرض الفيلم في عدد من الدول العربية، إلا أن الرقابة اعترضت على وجود مشهد يحتوي «قبلة» بين شخصين مثليين ضمن أحداث الفيلم، وطالبت من «ديزني» أن تقوم بإجراء تعديلات بما يتناسب مع معاييرها، ولكن الشركة لم تبد أي استعداد لإجراء تلك التعديلات على المشهد.

وكانت أوضحت مخرجة الفيلم كلوي تشاو في وقت سابق، أنها ترفض إجراء أي تعديلات على فيلمها لإرضاء الرقابة، قائلة: «جرت مناقشات عديدة في هذا الأمر، وكان هناك رغبة كبيرة مني ومن مارفل بعدم تغيير شكل الفيلم».

بدء عرض فيلم Eternals في السينمات حول العالم

وبدأ عرض الفيلم تجاريا في عدد الدول، أمس، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية، ويضم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود من بينهم أنجلينا جولي، سلمى حايك، ريتشارد مادن، كميل نانجياني، جيما تشان، ليا ماكهيو، لورين ريدلوف، باري كيوجان، دون لي، جيل برمنجهام، هاريش باتيل وكيت هارينجتون.