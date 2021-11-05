مد فترة التصويت بانتخابات نقابة المهن التمثيلية لمدة نصف ساعة

قررت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهن التمثيلية، مد فترة التصويت نصف ساعة، ليكون موعد انتهاء الانتخابات الخامسة والنصف بدلا من الخامسة، وذلك نظرا لازدحام اللجان بأعضاء الجمعية العمومية.

حضور نضال الشافعي ومها أحمد ومجدي كامل

وحضر لمقر الانتخابات، في الساعات الأخيرة، كل من حمدي الميرغني، واسراء عبد الفتاح، ووائل عوني، ومجدي كامل، ومها أحمد، ونضال الشافعي، وأحمد وفيق، وأحمد فتحي، ووائل جمعة، ورانيا فتح الله، وأحمد صيام.

كما قد حضر عدد كبير من الفنانين للادلاء بأصواتهم في الساعات الأولى من انطلاق الانتخابات، ومن بينهم محمود حميدة، ولبلبة، وأحمد حلاوة، ولبنى ونس، وعلا رامي.

غرامة 200 جنيه للمتغيبين عن الانتخابات

كما تواجد أيضًا منذ اللحظات الأولى المرشحين على المقاعد، ويبلغ عددهم 15 مرشحًا، يتنافسون على 6 مقاعد، ومنهم منير مكرم، وعزوز عادل، وأيمن عزب.

15 مرشحًا يتنافسون على 6 مقاعد

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، قد أعلن عن القائمة التي اختارها للتصويت لهم، وهي: مراد مكرم، وعزوز عادل، ووائل عبدالله.

وكانت النقابة قد اتخذت قرارا بتغريم أي شخص يتغيب عن النقابة 200 جنيه. وأوضح الفنان أشرف طلبة، سكرتير نقابة المهن التمثيلية، لـ«الوطن»، إنَّ القرار أصدره نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، لتوقيع غرامة على كل فنان يتغيب عن انتخابات نقابة المهن التمثيلية المقامة اليوم حتى الساعة الخامسة مساء (الخامسة والنصف بعد مد التصويت).