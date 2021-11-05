لبلبة تقبل بطاقة التصويت في انتخابات نقابة المهن التمثيلية.. 12 مرشحا

وصلت الفنانة لبلبة، منذ قليل، إلى انتخابات نقابة المهن التمثيلية للتجديد النصفي، والتي انطلقت صباح اليوم الجمعة، في مقر النقابة بشارع البحر الأعظم، بحضور عدد كبير من الفنانين، وجميع المرشحين على المقاعد وعددهم 12 شخصا.

لبلبة في انتخابات نقابة المهن التمثيلية

وبمجرد وصول الفنانة لبلبة التي حرصت على أن تكون من أوائل الحاضرين للإدلاء بصوتها في انتخابات نقابة المهن التمثيلية، لفتت الانتباه بشكل كبير، حيث أنها جاءت متحمسة للغاية، وعبرت عن هذا الأمر أثناء التقاط الصور الخاصة بها داخل مقر اللجنة، كما حرصت على تقبيل بطاقة الاقتراع الخاصة بالانتخابات.

وكانت انتخابات النقابة انطلقت في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، وبمجرد فتح باب التصويت توافد عدد كبير من الفنانين، وعلى رأسهم محمود حميدة وعلا رامي ولبنى ونس وأحمد حلاوة وغيرهم من الفنانين.

انتخابات نقابة المهن التمثيلية.. 12 مرشحا على 6 مقاعد

ويترشح في انتخابات نقابة المهن التمثيلية، التجديد النصفي، 12 شخصا على 6 مقاعد، بينهم عزوز عادل ومنير مكرم ووائل عبد الله وأيمن عزب وغيرهم.

وكان قد أعلن دكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، عن فرض غرامة قيمتها 200 جنيه لمن يتغيب عن الإدلاء بصوته في انتخابات نقابة المهن التمثيلية، كما أعلن عن القائمة التي سيختارها والتي تضم عزوز عادل ومنير مكرم ووائل عبد الله، وذلك خلال مؤتمر صحفي سابق.

وفي سياق آخر، انضمت الفنانة لبلبة مؤخرا لفيلم «العميل صفر»، والذي يشارك في بطولته أكرم حسني ونيللي كريم وبيومي فؤاد ومحمد علاء وشريف دسوقي ودارين حداد وليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وائل عبد الله.