إجراء عاجل من «النيابة» بشأن مزرعة حمير مذبوحة وكلاب حية بالإسماعيلية

داهمت قوات الشرطة في الإسماعيلية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية والتموينية في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، مزرعة بها مجموعة من الحمير المذبوحة وبها كلاب حية، تبعد عن مدينة الإسماعيلية حوالي 10 كيلو.

مداهمة المزرعة

وتلقى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا بإبلاغ أحد المواطنين بذبح أحد الأشخاص لعدد من الحمير داخل مزرعة، وانتقل على الفور ضباط البحث الجنائي، ومأمور مركز الإسماعيلية لفحص البلاغ وبمداهمة المزرعة تبين ذبح حمارين ووجود كمية كبيرة من اللحوم تصل إلى حوالي طن مع وجود بقايا من عملية الذبح.

واستدعت الشرطة على الفور فريق من الطب البيطري ومفتشي الصحة لفحص اللحوم والتأكد من كونها لحوم حمير، فيما فرضت كردونا أمنيا حول المكان.

استخدام اللحوم لإطعام الكلاب

وقالت مصادر أمنية في الإسماعيلية وشهود عيان، إن 4 أشخاص يعملون بتربية عدد كبير من الكلاب داخل المزرعة من أنواع مختلفة بينهم «أنواع أجنبية» غالية الثمن.

وبحسب المصادر فأن المتهم يقوم بشراء الحمير وذبحها وتجهيزها كلحوم لإطعام الكلاب إضافة إلى كميات من الفراخ واللحوم الأخرى.

واعترف المتهمون بالاتجار في الكلاب وتربيتها داخل المزرعة والقيام بعملية الذبح داخل مكان مخصص مرفق بالمزرعة وتجهيز اللحوم وفرمها داخل أطباق مخصصة لها.

كما أكدت المصادر قيام المتهمين بتجهيز اللحوم وبيعها كطعام للكلاب للمزارع الأخرى ولمربي الكلاب داخل منازلهم مفرومة وقطع.

النيابة تبدأ التحقيق

وبدأ فريق من النيابة العامة في الإسماعيلية بالتحقيق في الواقعة بعد التحفظ على المتهمين والماكينات المضبوطة وكميات اللحوم.

وتحفظت مديرية التموين على بقايا ذبح الحمير داخل المزرعة، فيما جرى التحفظ على «حمارين» لم يذبحا إلى أن وصلت الشرطة وداهمت المزرعة.