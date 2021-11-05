رئيس إيطاليا يزور الجزائر غدا.. أول زيارة لزعيم أوروبي في عهد «تبون»

يزور الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتريلا، الجزائر، غدا السبت، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم وزير الخارجية، لويجي دي مايو، في أول زيارة رسمية لرئيس أوروبي، منذ تولي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرئاسة نهاية 2019.

الزيارة تبدأ من مركز تصدير المنتجات البترولية

ويبدأ ماتريلا، الزيارة التي وصفت بـ«التاريخية»، صباح غد السبت، وتستمر لمدة يومين، وتشمل مدينتي الجزائر وعنابة، التي أصبحت مركزا عربيا صناعيا هاما لتصدير الغاز والمنتجات البترولية، وذلك حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الجزائري نظيره الإيطالي غدا بمطار هواري بومادين، وسط مراسم استقبال عسكرية. ويُعقد الجانبان لقائهما الأول بصالة كبار الزوار في المطار، على أن يتحرك الرئيس الإيطالي لاحقا للنصب التذكاري للشهيد، حيث يضع باقة من الزهور.

ولاحقا، سيعقد الرئيسان مباحثات ثنائية بالقصر الرئاسي الجزائري حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فيما يعقد دي مايو اجتماعا ثنائيا مع نظيره الجزائري رمضان العمامرة.

إفطار خاص وتوقيع عدد من الاتفاقيات والوثائق

ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات والوثائق غدا. وفي ختام الزيارة، يتوجه ماتريلا لتناول إفطار خاص في زرالدة، على أن يتوجه لاحقا للسفارة الإيطالية في الجزائر، حيث يلتقي بالطاقم الدبلوماسي والمؤسسات وممثلي الجالية الإيطالية في الجزائر.

وتأتي هذه الزيارة في ظل توتر في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، بسبب الخلافات بين الدولتين حول القضايا العالقة المتعلقة بالاستعمار الفرنسي للجزائر، وتصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون في هذا الشأن.