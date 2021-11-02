إيطاليا: الاستغناء عن الغاز الطبيعي غير وارد.. المصادر البديلة لن تكفي

أكد وزير التحول البيئي الإيطالي، روبرتو تشينجولاني، أن الاستغناء عن الغاز الطبيعي «غير وارد»، وسط دعوات عالمية لخفض الانبعاثات الكربونية عالميا، ضمن مجموعة من الإجراءات البيئية العاجلة لمكافحة تغير المناخ والاحتباس الحراري.

الطاقة البديلة لن تكون كافية السنوات القليلة المقبلة

وقال تشينجولاني، في تصريحات لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء، على هامش قمة الأمم المتحدة الـ26 للمناخ في مدينة جلاسكو البريطانية، إنه «لا يعقل الاستغناء عن الغاز الطبيعي»، موضحا أن «مصادر الطاقة البديلة لن تكون كافية خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث ستساهم بنسبة تتراوح من 20 لـ 30 في المائة من مزيج الطاقة».

وأضاف الوزير الإيطالي أن «ما يهم هو مدى سرعة الوفاء بوعودنا بخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 55% بحلول عام 2030»، في إشارة إلى مخرجات قمتي العشرين الأخيرة في روما والأمم المتحدة للمناخ في جلاسكو لخفض الانبعاثات الكربونية، في محاولة للسيطرة على تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري.

وشدد على أن «التحدي الحقيقي هو الوفاء بالوعد»، إلا أنه قال «هو هدف معقد لكنه قابل للتنفيذ».

اقتطاع نحو 4 مليارات طن من الانبعاثات الكربونية

وكشف الوزير، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة المناخ، عن أنه تم تشكيل «مبادرة مهمة للغاية خلال قمة المناخ في جلاسكو، وهي تحالف الطاقة العالمي»، موضحا أن التحالف عبارة عن صندوق يبدأ برأسمال 10 مليارات دولار، ويطمح للوصول لـ100 مليار دولار، بهدف تسريع التحول البيئي خاصة عن طريق استخدام الطاقة المتجددة في الدول الأضعف والأكثر تضررا من تغير المناخ.

وأضاف تشينجولاني: «هدفنا أن نصل لمليار شخص، واقتطاع نحو 4 مليارات طن من الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى توفير 150 مليون وظيفة، لتصبح دفعة اقتصادية خاصة في البلدان الأقل نموا، مشيرا إلى أن واحدة من أهداف قمة المناخ هو تسريع عملية التحول البيئي مع مراعاة الاختلافات العالمية».