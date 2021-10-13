الجزائر تعلن إفشال مؤامرة تعود لـ2014.. متورط فيها إسرائيل ودولة أخرى

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم، أن المديرية العامة للأمن الوطني، تمكنت من إفشال مخطط مؤامرة تعود إلى عام 2014، متورط فيها الكيان الصهيوني «إسرائيل»، ودولة أخرى بشمال أفريقيا لم تسمها.

الكشف عن خيوط المؤامرة

وذكر التليفزيون العمومي الجزائري: «خيوط المؤامرة تمت بمساعدة من الكيان الصهيوني ودولة أخرى من شمال أفريقيا، هذه الدول كانت بصدد التحضير لتنفيذ عمل مسلح داخل الجزائر، وذلك بتواطؤ أطراف داخلية تتبنى النزعة الانفصالية»، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأعلن التليفزيون الجزائري أنه سيبث، مساء اليوم، اعترافات مصورة لعناصر الشبكة الإرهابية التي «تتبنى النزعة الانفصالية»، وتم تفكيكها هذا الأسبوع.

التوتر بين الجزائر والمغرب

وشهدت الجزائر مؤخرا توترا في علاقتها بالمغرب انتهى بقرار جزائري بقطع العلاقات مع المغرب، أعقبه قرار بإغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.

وأعربت دول عربية، من بينها مصر والإمارات والكويت، عن أسفها لما آلت إليه العلاقات بين الجزائر والمغرب، مشيرين إلى أنه يجب تغليب علاقات الأخوة.

دعوات لتغليب علاقات الأخوة

ودعا البرلمان العربي كلا البلدين إلى تغليب علاقات الأخوة بين الجزائر والمغرب ومصالح شعبيهما الشقيقين، التي تفرض ضبط النفس وتجنب التصعيد في العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وطالب البرلمان العربي كلا من الجزائر والمغرب، بالانخراط في حوار بناء لتهدئة التوتر ومناقشة القضايا الخلافية بينهما في إطار أخوي عربي، مؤكدا أن كلا من المغرب والجزائر قوتان رئيسيتان ومؤثرتان في المنظومة العربية والإقليمية، ويتحملان مسؤولية كبيرة في تعزيز التضامن العربي ونبذ الخلافات والفرقة.

ورغم مطالبات البرلمان العربي، فإن الجزائر والمغرب، لم يصدر عنهما ما يشير حتى الآن إلى اتجاهمها لتجاوز هذه الأزمة.