«كابونجا» يسحب سيارتي نقل 42 طنا لدخول جينيس: فطرت طبق بيض ووزة «فيديو»

نجح أشرف كابونجا لاعب كمال الأجسام وصاحب القوة الخارقة في سحب سيارتين نقل بوزن 42 طنا، اليوم الجمعة، في قرية أبو سلطان بمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

واستعد كابونجا على مدار اليومين الماضيين بالتدريب على عملية سحب السيارتين بسحبهما أكثر من مرة إضافة إلى وضع حمولات زائدة بداخلها.

كابونجا: فطرت طبق بيض ووزة

وقال أشرف كابونجا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه استعد لسحب السيارة بالإفطار بطبق بيض كامل و2 لتر لبن إضافة إلى وزة لمنح جسمه البروتين اللازم؛ للقدرة على سحب السيارة.

وتابع: «الأكل شيء مهم جدا وتكلفته عالية جدا وللأسف ليس هناك أي دعم لإكمال التحديات التي أقرر خوضها ومنافسة المتسابقين في الدول المختلفة».

وأضاف: «توجهت لوزارة الشباب والرياضة وتقدمت لهم بعدة طلبات لكن دون رد وحاولت التواصل مع وزير الشباب والرياضة لكن دون رد أيضا».

كابونجا يستعد لسحب طائرة وجرار قطار

وكان سحب كابونجا قبل أسبوعين سيارة تريلا بوزن 21 طنا بنجاح متعديا الرقم الذي حققه الهندي في موسوعة جينيس الذي سحب سيارة بوزن 13 طنا.

وقال أشرف كابونجا ابن محافظة الإسماعيلية، إن الرقم القياسي الذي سيحققه لم يحققه أحد من قبل.

وأكد «كابونجا» على تصوير عملية السحب بالكامل لتوثيقها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعلى رقم لسحب تريلا بوزن 42 طنا، موضحا أستطيع تحقيق رقم قياسي أسبوعي حال وجود دعم مادي له خلال الفترة الحالية.

وأضاف أنه يرغب في سحب جرار قطار ليصبح أول شخص في العالم حقق هذا الرقم، مشيرًا إلى أن سحب الجرار لن يستطع أحد سحبه نهائيًا.