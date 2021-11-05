مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادثين متفرقين بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة إسعاف خاص بجوار قرية صفط الحرية التابعة لمركز إيتاي البارود على طريق الإسكندرية الزراعي، بنطاق محافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق ذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «وسام الدين عصمت عبد الرحمن 43 سنة مقيم المحلة الكبرى مصاب بجرح قطعي بالجفن العلوي الأيمن، ومريم وسام الدين عصمت 13 سنة مقيمة المحلة الكبرى مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة»، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفل

كما لقي طفل مصرعه جراء تعرضه لحادث عبور مشاة بطريق المحمودية أمام قرية أبو هواش، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة.

تحرير محضر بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة المحمودية يفيد استقبال المستشفى جثة طفل إثر تعرضه لحادث عبور مشاة بطريق قرية أبو هواش بنطاق ذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

بالانتقال والفحص تبين وفاة «حمد محمود محمد علي فايد 5 سنوات مقيم قرية أبو هواش»، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى المحمودية المركزي، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.