غلق لجان التصويت بانتخابات «المهن التمثيلية»

أُغلقت منذ قليل، لجان التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية؛ استعداداً لبدء عملية الفرز بعد انتهاء فترة راحة القائمين على عملية الانتخابات.

غرامة 200 جنيه للمتغيبين عن انتخابات المهن التمثيلية

وحضر عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، بعد فرض غرامة 200 جنيه لكل فنان يتغيب عن انتخابات النقابة، وفقا لما أعلنه الفنان أشرف طلبة، سكرتير نقابة المهن التمثيلية، لـ«الوطن».

وحضر لمقر الانتخابات، في الساعات الأخيرة، كل من حمدي الميرغني، وإسراء عبدالفتاح، ووائل عوني، ومجدي كامل، ومها أحمد، ونضال الشافعي، وأحمد وفيق، وأحمد فتحي، ووائل جمعة، ورانيا فتح الله، وأحمد صيام.

محمود حميدة ولبلبة وعلا رامي في انتخابات المهن التمثيلية

كما حضر عدد كبير من الفنانين للإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولى من انطلاق الانتخابات، ومن بينهم محمود حميدة، ولبلبة، وأحمد حلاوة، ولبنى ونس، وعلا رامي.

كما تواجد أيضًا منذ اللحظات الأولى المرشحون على المقاعد، ويبلغ عددهم 15 مرشحًا، يتنافسون على 6 مقاعد، ومنهم منير مكرم، وعزوز عادل، وأيمن عزب.