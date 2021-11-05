ترتيب السيارات الملاكي الأكثر مبيعا في أول 9 شهور من 2021 بمصر

سجل معدل مبيعات السيارات الملاكي داخل السوق المحلية، نسبة ارتفاع وصلت إلى 43%، بحسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

وخلال السطور التالية نرصد ترتيب الشركات الأكثر مبيعا للسيارات «الملاكي» في السوق المصرية، خلال الشهور الـ9 الأولى من العام الجاري 2021، في مقارنة مع معدل مبيعات العام المنصرم 2020، لكل علامة تجارية ضمن قائمة تضم أكثر من 10 شركات متنافسه في السوق المحلية.

الشركات الأكثر مبيعا للسيارات الملاكي

ترتيب الشركات الأكثر مبيعا للسيارات الملاكي «موديل 2021» خلال 9 أشهر:

- هيونداي، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 19 ألف و182 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 12 ألفا و 472 مركبة.

- إم جي، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 18 ألفا و498 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 8 آلاف و653 مركبة.

- نيسان، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 17 ألفا و237 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 11 ألفا و408 مركبة.

- تويوتا، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 13 ألفا و707 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 11 ألفا و449 مركبة.

- كيا، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 11 ألفا و609 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 6 آلاف و850 مركبة.

- شيري، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 10 آلاف و472 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 6 آلاف و90 مركبة.

- سوزوكي، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 9 آلاف و883 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 961 مركبة.

- فيات، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 9 آلاف و798 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 8 آلاف و619 مركبة.

- بيجو، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 8 آلاف و25 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 5 ألاف و 200 مركبة.

- شيفروليه، بارتفاع في معدل مبيعاتها وصل إلى 7 آلاف و655 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 6 آلاف و981 مركبة.