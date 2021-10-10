محمد منير لـ «الوطن» في عيد ميلاده: عبرت بحنجرتي عن أحلام وهموم الناس

يحتفل الفنان الكبير محمد منير بعيد ميلاده، اليوم الأحد، إذ أنه من مواليد 10 أكتوبر عام 1954، حيث استطاع التربع على عرش الأغنية المصرية والعربية بتقديمه للون غنائي ميزه عن مطربي جيله، ودفع جمهوره لتلقيبه بـ «الملك» بعد أن عبّر بصوته عن أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم.

وقال «منير» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه يعتبر نفسه شخصا حباه الله بموهبة الغناء، فعبّر بحنجرته عن هموم وأفراح وأحلام الناس، مضيفاً: «الفنان بلا تمرد يكون أقرب إلى المُسلي، وأنا لم أكن ولن أكون كذلك».

جولة محمد منير في أوروبا

ويتواجد محمد منير حاليا في أوروبا، لإحياء عدد من الحفلات الغنائية في دول إسبانيا وألمانيا وسويسرا، حيث يحظى بشعبية كبيرة في هذه الدول التي يتواجد فيها عدد من الجاليات العربية، ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة عقب انتهائه من جولته الغنائية ليبدأ التحضير لعدد من الأغنيات الجديدة التي يسعى لتقديها خلال الفترة المقبلة.

حفل محمد منير في الساحل الشمالي

وكان محمد منير قد أحيا حفلاً غنائياً في الساحل الشمالي نهاية أغسطس الماضي، وحضر الحفل عشرات الآلاف من جمهوره الذين توافدوا إلى مكان الحفل قبل انطلاقه بساعات، ليصعد الكينج إلى المسرح ويجلس على كرسي وسط هتاف الجمهور: «الكبير كبير يا منير»، ليرد عليهم قائلاً: «أنا مش كبير.. الشعب المصري وقياداته هما اللي كبار».

وأطرب «منير» جمهوره بعدد من أبرز أغنياته، ومنها «هيلا هيلا، شيكولاتة، أحمر شفايف، باب الجمال، عايش، حارة السقايين»، وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الحضور على نحو كبير.