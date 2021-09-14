«مين يستاهلك».. كواليس عودة محمد منير وحميد الشاعري للتعاون بعد 35 عاما

يواصل الفنان الكبير محمد منير والفنان حميد الشاعري جلسات العمل من أجل الانتهاء من اغنيتهما الجديدة التي من المقرر أن تحمل عنوان «مين يستاهلك» لتكون أول ديو غنائي بينهما 35 عاما.

الأغنية الجديدة ستكون من كلمات الشاعر رضا المصري وألحان فارس فهمي ومن المتوقع أن تطرح خلال الأيام المقبلة.

رضا المصري: صدفة وراء خروج الأغنية للنور

وكشف شاعر الأغنية رضا المصري كواليسها لـ«الوطن»، قائلا، «فكرة الأغنية جاءت بمحض الصدفة، حيث كنت أنظر لصورة معلقة وقلت لها مين يستاهلك، ومن هنا استوحيت فكرة الأغنية وبدأت كتابة كلماتها ثم لحنها فارس، ومن أجل إيصال الأغنية لمنير، وقع الاختيار على الملحن الكبير محمد رحيم الذى أوصل الأغنية له ومن بعدها تم الاتفاق مع الفنان حميد الشاعري ليكون طرفا في الأغنية »

محمد منير يحيي حفلا كبيرا في الساحل الشمالي

الفنان محمد منير أحيا، مؤخرا، الحفل الذي أقيم في المسرح الروماني بالساحل الشمالي، وقدم فيه باقة من أشهر أغانيه بمصاحبة فرقته الموسيقية بقيادة الملحن والموزع شريف نور، ومشاركة الموسيقار فتحي سلامة.

واستقبل الجمهور «منير» مرددين هتافات وعبارات «الكبير كبير يا محمد يا منير» رافعين صورًا ولافتات مكتوبًا عليها «بنحبك يا منير»، ليردد بعدها محمد منير قائلًا: «أنا بحبكم وحشتوني»، وبعدها قدم محمد منير عددًا كبيرًا من أغانيه التي أخذ جمهوره يرددها، ومنها أحمر شفايف وشيكولاته وهيلا هيلا.

يذكر أن العمل الذى جمع بين محمد منير وحميد الشاعري كان أغنية «أكيد» التي صدرت في ألبوم حمل نفس الاسم عام 1986.