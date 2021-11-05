غرق سائح أجنبي في شرم الشيخ.. وانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الجديد

لقي سائح مصرعه غرقًا بأحد شواطئ فنادق شرم الشيخ، بينما أصيب ثلاثة في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الجديد.

بلاغان منفصلان لمديرية أمن جنوب سيناء

تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء بلاغين منفصلين البلاغ الأول تلقاه مدير الأمن من مستشفى شرم الشيخ الدولي يفيد وصول جثة لشخص روسي الجنسية السن 73 سنة تعرض للغرق أثناء ممارسته رياضة السباحة بشاطئ أحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ.

وتبين من معاينة النيابة المبدئية للجثة، أن الوفاة طبيعية وحدثت بسبب إسفكسيا الغرق، ويبدو أن السائح تعرض لأزمة قلبية أثناء ممارسة السباحة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى شرم الشيخ الدولي لتحديد أسباب الوفاة.

أخطرت السفارة الروسية بالحادث، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة بشرم الشيخ التحقيقات للتأكد من أن الوفاة طبيعية.

والبلاغ الثاني تلقاه مدير الأمن من قسم شرطة رأس سدر يفيد انقلاب سيارة ملاكي رقم 3851 «ل.ع.ب» على الطريق الجديد وبالتحديد على بعد كمين عيون موسى اتجاه رأس سدر، أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص وهم: «مؤمن محمد علي راشد 28 سنة كفر الشيخ كدمة بالظهر، وأحمد محمد سامي 32 سنة إسكندرية، سحجات وكدمات، وظريف الظريف الصايغ 32 سنة غيبوبة تامة اشتباه نزيف بالبطن».

نقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر

جري نقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر تحت إشراف الدكتور محمد عبد الجواد مدير مرفق إسعاف جنوب سيناء، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وقال مصدر بجنوب سيناء - رفض ذكر اسمه - في تصريحات لـ«الوطن»: «إن الطريق يعمل بصورة طبيعية بعد رفع آثار الحادث، ولم تتعطل حركة المرور، وجاري تحديد سبب انقلاب السيارة من قبل لجنة للمرور».