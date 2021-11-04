«فودة» من برلين: شرم الشيخ أولى الوجهات السياحية بالشرق الأوسط

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، قبل قليل، أن مدينة شرم الشيخ أصبحت الوجهة الأولى للسياح في الشرق الأوسط، وقال إن الأسواق السياحية، لاسيما في أوربا، بدأت تضع برامج سياحية لاحتفالات «الكريسماس» للسياح الوافدين إلى مدنية شرم الشيخ.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن التواجد المصري في بورصة برلين السياحية، يُعد دليلاً كبيراً على اهتمام القيادة السياسية بعودة السياحة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد القومي.

«فودة»: إجراءات جنوب سيناء لمواجهة كورونا زادت الإقبال السياحي

وتابع «فودة»، الذي تحدث لـ«الوطن» من ألمانيا، أن الإجراءات التي اتخذتها مصر داخل المطارات والموانئ لمواجهة أزمة كورونا، ساعدت في انخفاض الإصابات، وبالتالي الاقبال السياحي على منتجعات جنوب سيناء.

مطار شرم الشيخ استقبل 50 الف سائح منذ عودة الرحلات

وقال اللواء خالد فودة إن مطار شرم الشيخ استقبل، خلال الفترة الماضية، وبعد عودة الرحلات الجوية، نحو 50 ألف سائح من مختلف الجنسيات، ومن أبرز الجنسيات التي جاءت إلى شرم الشيخ كانت لسائحين من روسيا وأوكرانيا وإنجلترا وألمانيا، مشيراً إلى أن هناك إقبال ملحوظ من أسواق أوروبا الغربية والشرقية، لقضاء العطلات في شرم الشيخ.

وتابع أن مدينة شرم الشيخ تستعد لاحتفالات «الكريسماس»، مشيراً إلى أنه سيُقام حفل كبير الشهر الجاري، لإضاءة أنوار ميدان «سوهو سكوير»، وهو حدث يتم دعوة السياح إليه من كل مكان، موضحاً أن شركات السياحة بدأت بالفعل في استقبال حجوزات رأس السنة.

كما أكد محافظ جنوب سيناء أن هناك عدد من رجال أعمال يشاركون في بورصة برلين، منهم رجل الأعمال محمد أبو العينين، ورجل الأعمال هشام علي.

قرار الحد الأدنى للإقامة بالمنشآت الفندقية

ومن جانب آخر، ثمن المحافظ قرار تطبيق الحد الأدنى للإقامة بالمنشآت الفندقية في مصر، الذي جري تطبيقه بداية هذا الشهر، وقال إن القرار يأتي في صالح السائح أولاً، موضحا أن الفندق سوف يقدم خدمات إضافية للسياح، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمة الحالية.

وأضاف أن المنشآت الفندقية على مستوى العالم قامت برفع أسعار الإقامة، خاصةً أن جائحة كورونا أثرت بالسلب على القطاع السياحي، لافتاً إلى أن الهدف من القرار هو الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري، وبمستوى جودة الخدمات المقدمة به.

وقال إن القرار أوضح أن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة، بأي من أنواعها، للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخمسة نجوم، 40 دولار أمريكي أو ما يعادلها، و28 دولار أمريكي أو ما يعادلها، في الفنادق الأربعة نجوم.

واكد المحافظ أن وزارة السياحة والآثار انتهت من إعادة تقييم جميع المنشآت الفندقية الموجودة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، والحاصلة على شهادة السلامة الصحية للتشغيل، وذلك وفقاً لمعايير التصنيف الجديدة.