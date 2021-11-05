مفاجآت في مقتل زوجين مسنين بالإسكندرية: 4 مشتبه بهم بينهم الأبن والحفيد «فيديو»

ما زال الغموض يحيط بجريمة قتل زوجين بإحدى الشقق السكنية في منطقة الحضرة الجديدة وسط الإسكندرية، حيث يعيشا معاً دون وجود رفيق، حتى اكتشف حفيدهما وفاتهما إثر طعنات نافذة، وجرى إبلاغ الإسعاف التي وصلت إلى موقع البلاغ وتبين وفاة الزوجين ووجود شبهة جنائية فى الوفاة، فيما قررت النيابة العامة نقل الجثمانين إلى مشرحة كوم الدكة، لحين عرضهم على الطب الشرعي.

تفاصيل مقتل زوجين في الإسكندرية

«الوطن»، انتقلت إلى موقع الحادث الكائن بالعقار رقم 16 بشارع المدينة المنورة متفرع من شارع الإزالة بمنطقة الحضرة الجديدة، وسط الإسكندرية، وأفاد الجيران أن الزوج يدعي «عباس سليمان»، يبلغ من العمر 81 سنة، والزوجة «نجاه عبده»، 80 سنة، وهي أسرة انتقلت من كفر الشيخ إلى الإسكندرية منذ 18 سنة ولديهما ولد وبنت.

الابن هو المتهم الأول في القضية

السمعة الطيبة التي تركتها تلك الأسرة في نفوس الجيران، جعلت الكل يتساءل عن مصلحة القاتل في قتل زوجين مسنين، إلا أن المتهم الأول في القضية كان نجلهما «محمود»، ووفقا لاقاويل شهود العيان، اكتشف حفيد الضحيتين الجريمة فهرول مفزوعا وهو يصرخ: «جدي وجدتي اتقتلوا وخالي هو اللي قتلهم».

وعلق أحمد فهمي، 58 سنة، أحد الجيران قائلا: «منعرفش إذ كان ابنهم قتلهم ولا لأ، لكنه كان عايش في كوريا من سنين ولسه راجع من فترة قريبة لكن مكنش بيزورهم كتير، وسمعت من جارتي في الطابق الرابع أعلى من الطابق اللي ساكن فيه المقتولين أنها شافت ابنهم صباح يوم الحادث على السلالم».

وأضاف فهمي لـ«الوطن»، أن ابنهم لا يعاني من أي اهتزاز نفسي أو تعاطي مخدرات قد تدفعه للتخلص من والديه ناهيك عن عدم وجود ميراث قد يدفعه لذلك.

الحفيد.. المتهم الثاني في الجريمة

وبحسب الجيران، فإن الحفيد نجل ابنة الضحيتين، 14 سنة، قد يكون أحد المتهمين كونه أخر من تواجد في الشقة، حيث سيبين تقرير الطب الشرعي توقيت الجريمة والذي سيشير إلى المتهم الحقيقي، وفسر أحد الجيران - رفض ذكر اسمه - ذلك الاتهام: «ممكن يكون الحفيد قتلهم، في الوقت اللي بنشوف فيه ألعاب على النت بتشجع الولاد الصغيرين على القتل والانتحار، فدا مش مستبعد، مع أن شكل الواد كان مخضوض بجد لما شوفناه نازل من الشقة».

لغز قتل مسنين في الإسكندرية

فيما برز السيناريو الثالث في احتمالية أن تكون عملية سرقة، بينما لم يرجح الجيران ذلك الأمر بشكل كبير: «دول ناس بسيطة مش معاهم لا دهب ولا فلوس.. ميشجعوش أي حرامي أنهم يسرقهم».

التخلص من بعضهم البعض

أما السيناريو الرابع فيشير إلى غمكانية قتلهما بعضهما البعض نتيجة مشادة أو خلاف، أو أن يكون قد انزلقا على سكين في الأرض، أو أن يكون الوضع مختلف عن الوصف الذي وصفه الحفيد وهو الشخص الوحيد الذي رآهما، لذا سيبقى مقتل المسنين لغز كبير تعمل على حله مباحث الإسكندرية والنيابة العامة خلال الفترة المقبلة.