حظك اليوم برج الحوت السبت 6-11-2021 مهنيا وعاطفيا

تصنف أنثى برج الحوت بأنها امرأة غامضة، فهي تتصرف بشكل غير متوقع أحياناً، وهذا يتطلب من الشخص المهتم بها بأن يتتبع المسار المتعرج لشخصيتها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر في وضع معاكس وقد تشعر اليوم أنك مكبل الحركة.. رتب أفكارك وابحث عن حافز.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

قاوم ميلك للعناد والشك.. فالأمر قد يتطلب منك اليوم استعدادا للتنازل والتساهل، ولا تفقد أعصابك أمام المستجدات.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.