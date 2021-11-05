حظك اليوم برج الدلو الجمعة 5-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعشق برج الدلو السفر والتنقل من مكان لآخر، يبادر دائمًا في عمل أي مهام بين أصدقائه، لكونه يحمل صفة القائد بداخله، كما أنهم يكرهون الروتين والملل، ويسعون للحصول على امتيازات جديدة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

الشمس والقمر معاكسان وعليك أن تتأنى، وكلما كنت مرتبا في أفكارك كلما كنت مقنعا ومبدعا.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

قد تميل نحو مراجعة حياتك وخبراتك، ويساعدك ذلك على تحديد ما ترغب به وتسعد به فعلا.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.