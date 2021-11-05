حظك اليوم برج الجدي الجمعة 5-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مواليد برج الجدي بأنهم يهتمون بالمواعيد ولديهم دّقة في المواعيد ويحرصون على الالتزام الشديد بالوقت، كما يتميزون بحبهم الشديد لعملهم وتأديته بحرفيّة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر بمنزلك الحادي عشر يعدك بأجواء إيجابية، تبعث فيك القدرة على تخطي العقبات.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

رغم الضغوط والخلافات.. اليوم تُظهر حماسا واهتماما بمن حولك، وتخيم الرومانسية على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير.