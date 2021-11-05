حظك اليوم الجمعة 5-11-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

العديد من الأفراد يحرصون على متابعة علم الفلك لمعرفة حظك اليوم للأبراج المختلفة بشكل يومي، والتي تنقسم إلى 4 فئات مختلفة، وهي «المائية، الترابية، الهوائية، النارية»، ويبلغ عددهم 12 برجا.

وتستعرض «الوطن» حظك اليوم والتوقعات الفلكية لجميع الأبراج على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، في إطار الخدمات اليومية المستمرة التي تقدمها لقرائها ومتابعيها.

حظك اليوم برج الحمل 5-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تخطط للمستقبل وتحسن إدارة أموالك، بشرط ألا تغامر وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 5-11-2021 على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بألا ترفض المشورة، وفي نفس الوقت لا تستجب لمحاولات استفزازك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان حسين فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 5-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تخفف من انفعالاتك، ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم برج الثور 5-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الإرباكات تستطيع أن تتجاوز خلافا عابرا مع من تحب، إذا أقمت وزنا لرغبات شريكك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الإعلامية ريّا أبي راشد، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 5-11-2021 على الصعيد المهني

عطارد يدعمك ويساعدك على تحقيق النجاح.. تحقق مكاسب وتستدرك الأخطاء.

حظك اليوم برج الجوزاء 5-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة.. يمنحك نشاطا وطاقة عاطفية وبدنية، فقط احترس من التسرع والاندفاع.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الممثل الأمريكي مورجان فريمان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 5-11-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك أن تتغلب على العقبات، وتظهر اليوم مرونة ولباقة.

حظك اليوم برج السرطان 5-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، القمر بمنزل الحب يمدك اليوم بكل الطاقة العاطفية التي تساعدك على أن تبدو ودودا وتكسب الثقة ويتبعك الآخرون.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 5-11-2021 على الصعيد المهني

القمر يطالبك اليوم باليقظة والحفاظ على اللباقة في الإقناع، وينفعك ذلك لتوطيد علاقاتك.

حظك اليوم برج الأسد 5-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد تخوض جدالا، وعليك بالتسامح والمرونة تجنبا للصدام وحفاظا على روح التعاون والتكامل مع الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان خالد عجاج، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 5-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك بالطاقة والحماس، مما يحقق لك فائدة أو يدر عليك مالا.

حظك اليوم برج العذراء 5-11-2021 على الصعيد العاطفي

من اليوم فينوس بمنزل الحب تعدك بالاقتراب من الأحباب، وتسعد بحبهم وتقديرهم.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 5-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك للاهتمام بالمسائل المالية والمهنية، فقط راجع جيدا خطواتك تفاديا للخطأ.

حظك اليوم برج الميزان 5-11-2021 على الصعيد العاطفي

عطارد ببرجك يمنحك سحرا ويقظة، فقط اليوم لا تتسرع في الكلام أو في إعطاء وعود .

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 5-11-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك على مجابهة العقبات من أجل القيام بخطوات بناءة على طريق تقدمك بشرط أن تعمل في صمت.

حظك اليوم برج العقرب 5-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك ساحرا، وتستطيع أن تجذب إليك الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 5-11-2021 على الصعيد المهني

عليك بدراسة كل شيء وكل شخص بدقة، وراقب جيدا المحيطين بك واحرص على السرية والكتمان.

حظك اليوم برج القوس 5-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة السلبي، وعليك أن تتمسك بالسلام النفسي فالصحة تشمل البدن والروح، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 5-11-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر يعدك بأجواء إيجابية تبعث فيك القدرة على تخطي العقبات.

حظك اليوم برج الجدي 5-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات.. اليوم تُظهر حماسا واهتماما بمن حولك وتخيم الرومانسية على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 5-11-2021 على الصعيد المهني

الشمس والقمر معاكسان وعليك أن تتأنى، وكلما كنت مرتبا في أفكارك كلما كنت مقنعا ومبدعا.

حظك اليوم برج الدلو 5-11-2021 على الصعيد العاطفي

قد تميل نحو مراجعة حياتك وخبراتك، ويساعدك ذلك على تحديد ما ترغب به وتسعد به فعلا.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 5-11-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يمدك بالقدرة على تحقيق مكاسب وتصيب أهدافك.

حظك اليوم برج الحوت 5-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات.. من اليوم فينوس تمنحك وقتا مناسبا للسفر والترحال، يجذبك كل جديد وتستمتع بوقتك مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.