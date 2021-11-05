حظك اليوم برج الحوت الجمعة 5-11-2021 مهنيا وعاطفيا

عدم القدرة على ضبط النفس، يعد أحد عيوب امرأة برج الحوت، الأمر الذي يؤثر عليها في مختلف الأمور الحياتية وخاصة العمل، كما يتميّز بأنه صاحب حدس وبديهة ويتعاطف مع الآخرين، مثالي، كتوم للأسرار وغامض، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

رغم الضغوط والخلافات.. من اليوم فينوس تمنحك وقتا مناسبا للسفر والترحال، يجذبك كل جديد وتستمتع بوقتك مع الأحباب.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر بمنزل الحظ يمدك بالقدرة على تحقيق مكاسب وتصيب أهدافك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.