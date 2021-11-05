أنوشكا شارما تهنئ زوجها لاعب المنتخب الهندي فيرات كوهلي بعيد ميلاده

تحتفل النجمة الهندية، أنوشكا شارما، اليوم، بعيد ميلاد زوجها، لاعب المنتخب الهندي للكريكيت، فيرات كوهلي، معلقة له «أنت نور حياتي»، حيث يتزامن عيد ميلاده مع احتفالات عيد «الديوالي» (النور) بالهند.

أنوشكا شارما لزوجها: نور حياتي

وشاركت أنوشكا شارما، صورة تجمعها بزوجها فيرات كوهلي، معلقة على عبر إنستجرام قائلة: «الصورة والطريقة التي تعيش بها حياتك لا تحتاج لأي فلتر، لأن داخلك مصنوع من الصدق وشجاعتك من الفولاذ، لم أرَ أي شخص يمكنه إخراج نفسه من أي شيء مظلم مثلك، مع مرور الوقت تتقدم بشكل أفضل في كل شيء، لأنك لا تترك أي شيء سيء بداخلك، ولا تجعل الخوف يسيطر عليك، لسنا من النوع الذي يظهر حبه لآخر أو يتحدث عن الآخر، عبر مواقع التواصل، لكني في بعض الأحيان أريد أن أصرخ وأخبر العالم كم أنك أروع شخص يمكن لأي حد أن يقابله، وكم أنك رجل رائع ومن حسن حظ أولئك الذين يعرفونك حقا. شكرا لك على جعل كل شئ في حياتي أكثر إشراقا وجمالا.. عيد ميلاد سعيد لألطف شخص، وأنت ديوالي حياتي».

زوج أنوشكا شارما يرد: أنا أحبك

وقام فيرات كوهلي، بالتعليق لها، قائلا: يا قوتي، إنت قوتي التوجيهية». وأضاف: «أشكر الله كل يوم لأننا معا يا حبيبتي، أنا أحبك».

وقامت الفنانة أنوشكا شارما بالعديد من الأفلام الناجحة، وتعد من أهم نجمات السينما الهندية وأعلاهم أجرا، وشاركت بأفلام مع رانبير كابور، وفيلمها الرائع مع شاروخان وكاترينا كيف، وتمتاز بتقديم جميع الأدوار من الرومانسية إلى الأكشن.