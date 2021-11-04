صورة أورفاشي روتيلا مع فيرات كوهلي تثير الجدل.. أين أنوشكا شارما؟

شاركت الممثلة الهندية أورفاشي رواتيلا منذ عدة أيام، منشورا عبر حسابها بـ «إنستجرام»، احتفالا بانتصار المنتخب الوطني الهندي لـ«كريكيت»، مما أثار جدل جمهورها حول صورتها بجانب تمثال لاعب المنتخب الهندي فيرات كوهلي، وفتح المجال للحديث ونشر شائعات حول علاقة تجمعهما سويا.

ويعود تاريخ صورة أورفاشي روتيلا، التي ظهرت فيها تحتضن نجم المنتخب الهندي لـ الكريكيت فيرات كوهلي، لشهر يونيو 2019، حينما كانت في لندن، حيث قامت بالتقاط صورة لها مع التمثال الشمعي لـ«كوهلي»، زوج الفنانة الهندية الشهيرة أنوشكا شارما.

وجاءت تعليقات الجمهور ممازحة لأورفاشي، مثل «نريد أن نعرف أين أنوشكا» و«اتركي زوج أنوشكا» و«فيرات لم يريد التصوير معك اتركيه»، بالإضافة لتعليقات أخرى سبيل المزاح، وفقا لما نشر على موقع «NDTV» الهندي.

الجدل للمرة الثانية بين فيرات كوهلي وأورفاشي روتيلا

وربط الجمهور بين اسمي أورفاشي روتيلا وفيرات كوهلي، حيث قامت «روتيلا» بنشر بعض الصور والرسائل بينها وبين والدتها ميرا روتيلا، وقالت «انظروا ماذا أرسلت لي أمي عبر الواتساب، صور لفيرات كوهلي يساعد والدته بالمطبخ، يبدو أن والدتي توجه لي رسالة غير مباشرة»، وكان الأمر على سبيل الدعابة، كما نشر بـ موقع «NDTV» الهندي، في شهر مارس الماضي، لكن الغريب في الأمر أن روتيلا، قامت بمسح المنشور من على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

سبب مسح أورفاشي روتيلا لصور فيرات كوهلي

ويمكن أن يعود سبب مسح أورفاشي روتيلا، لـ«سكرين شوت» التي شاركتها مع والدتها عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»، هو أنها لا تحب إثارة الجدل حولها، وخاصة اندفاعها بسبب تعليق بعض الجمهور لها مثل «أين هيدرك بانديا»، وهو لاعب في المنتخب الهندي للكريكيت، لكن كانت الشائعات تدور حول مواعدة غرامية بينهما، وهذا أزعجها ودفعها للرد ووقف الشائعات.

تفاصيل علاقة أورفاشي روتيلا مع اللاعب هيدرك بانديا

وانتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمع أورفاشي روتيلا ولاعب المنتخب الهندي للكريكيت هيدرك بانديا، في إحدى المناسبات، مما أثار الشائعات حول علاقة غرامية تجمعهما معا، وفي بداية الأمر تجاهل الطرفين الشائعات، خاصة أن هذا اللاعب دائما ما تطارده الشائعات حول ارتباطه بفنانات بوليوود، لكن الصمت أدى إلى تأكيد مواعدة غرامية بينهما.

وتفاجئ جمهور أورفاشي بتعليق شديد اللهجة منها حول الشائعات التي تجمعها مع اللاعب هيدرك بانديا في علاقة غرامية، عبر خاصية «استوري» على «إنستجرام»، معلقة: «أود بكل تواضع أن أطلب من القنوات الإعلامية المعنية على YouTub التوقف عن تحميل مقاطع الفيديو السخيفة هذه لأن لدي عائلة وهذا يسبب لي مشاكل»، وذلك ردا على قيام بعض قنوات «YouTube»، بنشر مكالمة فيديو تجمع أورفاشي واللاعب هيدرك بانديا.

ويبدو أن علاقة أورفاشي روتيلا بـ فيرات كوهلي، هو مجرد إعجاب من فتاة هندية تشجع لاعب المنتخب، حيث أنها دائما تعلق على منشوراته، والتي كان آخرها تهنئته بإعلان ولادة أنوشكا زوجته، واستقبال مولودهم الأول، وتعليق «لا أطيق الانتظار»، تعني انتظارها لرؤية طفل «أنوشكا وفيرات».

آخر أخبار أورفاشي روتيلا

وفازت الممثلة الهندية أورفاشي روتيلا، بجائزة مهرجان «فير»، عن أفضل امرأة أناقة وجمال في بوليوود، وقالت أثناء استلامها الجائزة عن سؤالها عن «عيد الديوالي» الذي اقترب موعده، أنها تفضل قضائه وسط عائلتها، وأنها مرتبطة بعائلتها وتحب قضاء المناسبات والأعياد والاحتفالات معهم.

يذكر أن أورفاشي روتيلا حصلت على لقب ملكة جمال العالم عام 2015، وشاركت في عدة أفلام هندية شهيرة أشهرها «سينجام، سانام ري، هيت ستوري، باجال بانتي».