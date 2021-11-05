ننشر أسماء الفائزين في انتخابات نقابة المهن التمثيلية

أعلنت نقابة المهن التمثيلية، منذ قليل، نتيجة انتخابات التجديد النصفي، التي بدأت في العاشرة صباح اليوم واستمرت حتى السادسة مساء، وأسفرت عن فوز 6 مرشحين من أصل 15، وهم: منير مكرم وأيمن عزب وعزوز عادل وهشام عطوة ووائل عبد الله وأحمد علي.

منير مكرم وأيمن عزب وعزوز عادل أبرز الفائزين

وجاءت الأصوات كالآتي:

أحمد سلامة 589، أشرف فؤاد 166، أيمن عزب 720، حسن علي 175، سامح بسيوني 460، سميحة عبد الهادي 324، عادل شعبان 124، عزوز عادل 663، علي كمال 414، محمد عاشور 225، منير مكرم 815، نجلاء شعير 161، هاني عبد الهادي 423، هشام عطرة 647، وائل عبد الله 628.

وحضر عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، بعد فرض غرامة 200 جنيه لكل فنان يتغيب عن انتخابات النقابة، وفقا لما أعلنه الفنان أشرف طلبة، سكرتير نقابة المهن التمثيلية، لـ«الوطن».

حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح أبرز الحاضرين

وحضر لمقر الانتخابات في الساعات الأخيرة كل من حمدي الميرغني، وإسراء عبدالفتاح، ووائل عوني، ومجدي كامل، ومها أحمد، ونضال الشافعي، وأحمد وفيق، وأحمد فتحي، ووائل جمعة، ورانيا فتح الله، وأحمد صيام.